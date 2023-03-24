للهروب من الحظر.. تيك توك تعد بحذف بيانات المستخدمين الأمريكيين من خوادمها

انتقد المشرعون الأمريكيون يوم الخميس الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك TikTok بشأن التأثير الصيني المحتمل على المنصة، وقالوا إن خدمة مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بالشركة تضر بالصحة العقلية للأطفال، مما يعكس مخاوف الحزبين بشأن قوة التطبيق على الأمريكيين.

وخلال جلسة الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي، وعد الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، "شو زي تشيو"، بأن شركته ستقوم بإزالة جميع بيانات المستخدمين الأمريكيين من خوادم الشركة بحلول نهاية العام، وذلك استجابةً لمخاوف الأمن القومي المتزايدة في الولايات المتحدة.

تيك توك تعد بحذف بيانات المستخدمين الأمريكيين من خوادمها

ووفقا لما ذكرته وكالة "reuters"، لم تفعل شهادة الرئيس التنفيذي "شو زي تشيو" أمام الكونجرس سوى القليل لتهدئة مخاوف الولايات المتحدة بشأن شركة ByteDance التابعة لـ TikTok ومقرها الصين، وأضافت زخما جديدا لدعوات المشرعين لحظر المنصة على الصعيد الوطني.

وعلى مدار خمس ساعات من الشهادة، نفى "تشيو" مرارا وتكرارا أن يشارك التطبيق البيانات أو لديه اتصالات بالحزب الشيوعي الصيني وجادل بأن المنصة تبذل قصارى جهدها لضمان السلامة لمستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 150 مليون مستخدم.

وقال "تشيو" إن تيك توك منذ أكثر من عامين "تبني ما يرقى إلى جدار حماية لإغلاق بيانات المستخدم الأمريكي المحمية من الوصول الأجنبي غير المصرح به، وخلاصة القول هي: البيانات الأمريكية مخزنة على أراضي الدولة من قبل شركة أمريكية، تحت إشراف أمريكي، وفقا للرئيس التنفيذي لـ تيك توك.

وأضاف "تشيو"، أن هذه الخطوة تعد جزءا من مبادرة أمن البيانات الخاصة بالشركة، والمعروفة باسم مشروع تكساس Project Texas، كمحاولة من تيك توك لتجنب حظر الخدمة في أمريكا، والذي يتضمن نقل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى خوادم شركة أوراكل Oracle الموجودة في الولايات المتحدة والتي يديرها موظفون أمريكيون.

وحاول "تشيو" إقناع الكونجرس بجهود شركته لضمان أمن المستخدمين الأمريكيين، خاصة بين الفئات الأصغر سنا، ولكن لم يقدم مشرع واحد دعمه لـ TikTok، حيث اعتبروا أن إجابات الرئيس التنفيذي للشركة، ما هي إلا مراوغة وعبرت عن مخاوف بشأن القوة التي يتمتع بها التطبيق على أطفال الولايات المتحدة.

واتهم آخرون TikTok بالترويج لمحتوى يشجع على اضطرابات الأكل بين الأطفال، وبيع المخدرات والاستغلال الجنسي، وقالت النائبة الديمقراطية "كاثي كاستور" في جلسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب: "يمكن تصميم تيك توك لتقليل الضرر الذي يلحق بالأطفال، ولكن تم اتخاذ قرار بإدمان الأطفال بقوة باسم الأرباح".

ورد "تشيو" على العديد من الأسئلة المحددة بالقول إن القضايا "معقدة" وليست فريدة من نوعها في تيك توك، ويقول إن شركته أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات تحت اسم Project Texas والتي تضم حاليا ما يقرب من 1500 موظف بدوام كامل وتم التعاقد معها مع أوراكل لتخزين بيانات مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة.

ويشار إلى حوالي 20 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من بينهم 10 ديمقراطيين و 10 جمهوريين، وافقوا على تشريعات من الحزبين تمنح إدارة الرئيس جو بايدن طريقًا لحظر TikTok، وقد أضاف مصير التطبيق عنصرا جديدا للتوترات بين واشنطن وبكين.