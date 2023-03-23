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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يهدد أمن الأمريكيين.. الكونجرس يوجه اتهامات خطيرة لـ تيك توك

صدى البلد

قال الكونجرس الأمريكي اليوم، الخميس، إن تيك توك يهدد أمن وخصوصية الأمريكيين، مضيفا أن الحزب الشيوعي الصيني قد يخترق هواتف الأمريكيين باستخدام التطبيق.

وطالب الكونجرس، "تيك توك" بضبط المحتوى، وعدم تحوله لأداة تجسس، حيث إن التطبيق الصيني يهدد أمن وخصوصية الأمريكيين.

ونصح الكونجرس، التطبيق الصيني خلال جلسة الاستماع للرئيس التنفيذي لتيك توك بالتحلي بالشفافية، لافتا إلى أن التطبيق يشكل خطرا على بيانات الأمريكيين.

ودعا الكونجرس إلي تقييد الوصول إلى تيك توك في الولايات المتحدة، حيث أنه يدفع المراهقين إلي التخلص من حياتهم بسبب إدمانهم للتطبيق.

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