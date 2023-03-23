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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. مجلس العموم البريطاني يحظر تيك توك

صدى البلد

أعلن مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس حظر تطبيق “تيك توك” على الهواتف التابعة له وشبكته الخاصة.

وقد أعلنت أعلنت بريطانيا الخميس الماضي، رسمياً حظر تطبيق تيك توك الصيني على الأجهزة الحكومية، وذلك بسبب مخاوف من استخدام بيانات حسّاسة.

وقد صرح البيت الأبيض، بأنه ماض في دعم التشريعات بالكونجرس الأمريكي للتعامل مع المخاوف الأمنية من تطبيق "تيك توك" الصيني.

وحث البيت الأبيض، الكونجرس على التسريع في إصدار تشريع يحظر تطبيق تيك توك الصيني في البلاد. حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق، أعطى البيت الأبيض جميع الوكالات الحكومية مهلة 30 يومًا لحذف "تيك توك" من أجهزتهم، وسط مخاوف من أن لديها "مخاطر أمنية".

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