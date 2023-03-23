تيك توك: مسؤوليتنا حماية المستخدمين الأمريكيين

صرح مدير "تيك توك"، أنه لن يسمح بالتلاعب ببيانات المستخدمين من أي جهة. مضيفا، أن مسؤوليتنا حماية المستخدمين الأميركيين وملتزمون بذلك.

وقال مدير التطبيق الصيني في جلية استماع أمام الكونجرس الأمريكي اليوم الخميس، "نحن الشركة الوحيدة التي تقدم بيانات شفافة، كما نأخذ المخاوف الأميركية على محمل الجد".

وأضاف، كافة البيانات ستكون تحت رقابة الوكالات الأمنية الأميركية، كما أن موظفون أميركيون فقط هم من يمكنهم الوصول للبيانات الأميركية.

وتابع مدير التطبيق الصيني، تم بناء جدران حماية للبيانات الأميركية وبإشراف موظفين أميركيين.

واختتم حديثه قائلا، "لدينا أكثر من مليار مستخدم بينهم 150 مليونا في أميركا، كما أن الشركة وضعت تدابير لمنع إرسال رسائل نصية للمستخدمين دون 16 عاما، وعززنا المنصات التعليمية لمساعدة الأطفال".