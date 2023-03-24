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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

دراما رمضان تحت الميكروسكوب.. صندوق مكافحة الإدمان يراقب المسلسلات| لماذا؟

دراما رمضان
دراما رمضان

غرفة الرصد بـ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تواصل متابعة ورصد جميع الأعمال الدرامية التي تعرض طوال شهر رمضان؛ وذلك لرصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات فى الأعمال الدارمية خلال شهر رمضان 2023.

دراما رمضان 2023

ويستمر  المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين وتعاطي المواد المخدرة خلال شهر رمضان المبارك 2023، وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع في سياق دوره، الذي رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطي المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

وشددت "القباج " على ضرورة استمرار الحوار مع صناع الدراما لتقويم المسار فى إطار الوثيقة الأخلاقية، مؤكدة أأن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤت ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة وأن قضية المخدرات في مصر أصبحت من أهم القضايا التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي للوطن.

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من جانيه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن مرصد الإعلامي للصندوق سيستمر  في رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماعي.

مسلسلات رمضان 2023

ولفت إلى أنه سيتم إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التي سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطي المخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان وأيضا إعلان الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد  التدخين والتعاطي وكذلك الأعمال التي تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان على المتعاطين.

وأضاف عمرو عثمان، أن الميثاق الذى تم إعداده بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكي للسينما كان بهدف وضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطي المخدرات.

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جدير بالذكر انه على مدار السنوات الماضية نجحت جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىي ورئيس مجلس إدارة الصندوق من خلال التواصل مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكي للسينما؛ لوضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطي المخدرات، حيث انخفضت نسب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات فى الأعمال الدرامية بشكلٍ كبير.

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