مسلسلات رمضان 2023.. تعرف على مواعيد مذاكرات زوج

يعرض اليوم مسلسل “مذكرات زوج” حصريا على شاشة “cbc” في المواعيد التالية حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة “WATCH IT”.

يواصل الفنان طارق لطفي وأبطال مسلسل "مذكرات زوج"، تصوير المسلسل وذلك استعداداً لعرضه في شهر رمضانالمقبل ٢٠٢٣.

شخصية طارق لطفى فى مذكرات زوج

تدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج"حول المشكلات التي يتعرض لها الأزواج في منتصف العمر، ويجسد طارق لطفي شخصية مراقب جوي يكتشف في منتصف حياته أنه لم يحقق ما كان يتمنى فيقرر الذهاب لطبيب نفسي، في إطار اجتماعي لايت.



مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوارالكاتب محمد سليمان عبد المالك. ويخرجه تامر نادي.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج من بطولة ، كل طارق لطفى ، خالد الصاوى، سما إبراهيم، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما ابراهيم وعمرالشناوي وسارة الشامي وعدد كبير من النجوم.

حميد الشاعرى يغنى تتر مذكرات زوج

يشارك المطرب حميد الشاعري في موسم رمضان القادم 2023، من خلال تقديمه لتتر مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي،الذي سيتم عرضه في شهر رمضان عبر شاشة قنوات "cbc".

وأغنية التتر من كلمات الشاعر تامر حسين، وتلحين عزيز الشافعي، ومن المقرر أن ينتهى حميد الشاعري من تسجيل آخر مقطعبالأغنية استعدادًا لوضعها على تتر البداية والنهاية للمسلسل.



برومو مسلسل مذكرات زوج

طرح البرومو الدعائي لمسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان 2023.

طرحت اروما ستوديوز - تامر مرتضى- الملصق الدعائية الرسمي لمسلسلها الرمضاني مذكرات زوج والذي ضم ابطالالعمل الثلاثة النجوم طارق لطفي وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد.



شخصية خالد الصاوى فى مذكرات زوج

أشارك فى مذكرات زوج مع الفنان طارق لطفى الذى تعاونت معه من قبل فى مسلسل القاهرة كابول والعمل الجديدمختلف تمام يقدم فى الأزمات الزوجية وأظهر فى العمل فى شخصية زوج يدخل فى خلافات مع زوجته.



المؤلف محمد سليمان يكشف كواليس «مذكرات زوج» لـ طارق لطفي

كتب محمد سليمان: ”النسخة دي من "مذكرات زوج" اشتريتها سنة 90 من مكتبة الشروق في ميدان طلعت حرببصحبة والدتي ربنا يديها الصحة، وقريتها لما كنت في المرحلة الإعدادية، وطبعا ماكنتش أتخيل إن بعد عمر كامل هتكوننفس النسخة اللي هاشتغل منها معالجة وكتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني المأخوذ عنها في رمضان ٢٠٢٣”.

وتابع قائلا: “للأستاذ الكبير أحمد بهجت رصيد ضخم في تشكيل وعيي وأسلوبي في سنوات التكوين المبكرة الأولى،سواء في كتاباته الصحفية أو كتبه اللي لسه محتفظ بيها وبافتحها لحد دلوقتي للتعلم والتزود، وباعتبرها فرصةعظيمة للرجوع للنبع وزيارة عالم واحد من الأساتذة الكبار، أتمنى نكون أدها”.