رغم دخول رمضان.. نجوم المسلسلات مستمرون في التصوير ..ويسرا وحنان مطاوع وروجينا ومحمد سعد الأبرز

مع بدء موسم رمضان الحالي وعرض أولى حلقات جميع مسلسلاته، إلا أن هناك عدد كبير من المسلسلات يواصل الليل بالنهار لإستكمال تصوير باقى مشاهد المسلسل للعرض خلال موسم رمضان الحالي.

ومن المسلسلات التي يتم تصويرها حتي الآن مسلسل الفنان محمد سعد إكسلانس، وذلك لدخوله الموسم متأخرا مما جعله يستمر في تصوير المسلسل حتي الآن.

مسلسل إكلانس

مسلسل إكسلانس يضم مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين منهم، شيرين، جيهان خليل، إبرام سمير، سارة درزاوي، حسن عبد الفتاح، مصطفى درويش، حسام داغر، عمر متولي، أحمد فتحي، ويزو، المسلسل تأليف ورشة بلاك هورس، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج ابرام نشأت.

مسلسل وعود سخية

كما تواصل إيضا حنان مطاوع تصوير مسلسلها وعود سخية في العديد من شوارع القاهرة والمناطق الشعبية مثل بولاق الدكرور ووسط المدينة.

وتخوض "حنان" السباق الرمضاني بمسلسل "وعود سخية" من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن وإنتاج ممدوح شاهين. وقالت حنان في بيان لها، إن دورها في العمل مفاجأة، لافته إلى أنها تجسد دور فتاة تدعى "سخية" ويحدث لها تحولات كبيرة في شخصيتها بسبب الظلم والقهر التي ستتعرض له خلال الأحداث، مشيرة إلى انه دور جديد ومختلف بالنسبة لها، معربة عن تحمسها الشديد لعرض العمل خلال موسم رمضان ومتابعة ردود أفعال جمهورها التي تحرص على معرفة رأيه في كل عمل فني لها.

مسلسل ستهم

أما الفنانة روجينا فكانت تقوم بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد ستهم في مدينة الإسكندرية حتي قبل يوم أول رمضان، ثم حصلت على إجازة لمدة يوم واحد وتستأنف تصوير المسلسل حتي منتصف الشهر الكريم.

أحداث مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تم الإشارة إلي ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوى من قصص واقعية. ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أن أحداثه مستوى من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، مما جعل الجميع متشوق لمشاهدة روجينا، في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

أبطال مسلسل ستهم

المسلسل بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز. ويعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

كما تستمر الفنانة يسرا في تصوير مشاهد مسلسلها الجديد 1000حمدالله علي السلامة حتي منتصف الشهر الكريم، ومن المفترض أن تصور يسرا المشاهد المتبقية لمسلسلها داخل أستديوهات التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من أستديوهات شبرامنت.

وتدور قصة المسلسل حول سيدة مقيمة فى كندا وتعمل دكتورة إعلام منذ سنوات طويلة ، إلى أن يتوفي زوجها فى مصر وتضطر إلى العودة لتنفيذ وصية زوجها من أجل حصولها على الميراث.

وتتعرض خلال تنفيذ هذه الوصية إلى كثير من المواقف الكوميدية التى تجمعها بشيماء سيف ومحمد ثروت، بالإضافة إلى النجوم الشباب مايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة.