إغلاق المنطقة الخضراء في بغداد خوفا من المظاهرات

تعديل قانون الانتخابات..

أفادت قناة الحدث بأن السلطات الأمنية في العراق اغلقت المنطقة الخضراء في بغداد تحسبا لمظاهرات رافضة لتعديل قانون الانتخابات.

وكانت قوى التغيير الديمقراطية قد أصدرت بيانا قالت فيه: نقف مع المحتجين السلميين وندعم تحرك ٢٤ اذار.



وعمدت قوى السلطة الى اقرار قانون الانتخابات، متجاهلة الاعتراضات السياسية والشعبية على مسودته، واعتراض العديد من النواب.



وأضاف البيان : وبمخالفات واضحة للدستور ولعدة مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب؛ يجري العمل على تمرير النصوص المقترحة بعد جلسة مثيرة ومارثون استمر لساعات طويل لتاكيد تسلط هذه القوى الحاكمة دون الاهتمام لرأي الفضاء الوطني والارادة السياسية والشعبية.

وتابع : إن قوى التغيير الديمقراطية، تؤكد موقفها الرافض لتمرير القانون من دون الأخذ بموقف وملاحظات قوى المعارضة، سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه.



واستطرد البيان : ونؤكد وقوفنا مع نواب المعارضة، ومع أخوتنا المحتجين الذين يسعون الى التعبير عن موقفهم الرافض لتمرير القانون الانتخابي بصيغته الحالية، في تحرك أعلنوا عنه.



كما حذرت قوى التغيير الديمقراطية، من استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، الذين يتحركون وفقا لحقهم الدستوري.