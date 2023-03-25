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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة وفاة أحمد حلاوة بـ كورونا وآخر ما قاله

أحمد حلاوة
أحمد حلاوة

تحل اليوم السبت 25 مارس، ذكرى رحيل الفنان أحمد حلاوة، الأولى، إذ ولد في 7 يناير عام 1949، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2022، عن عمر يناهز الـ 72 عاما. 

 

وفاة أحمد حلاوة 

وكان توفي، الفنان القدير أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا .

وأعلن الفنان منير مكرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة أحمد حلاوة حيث كتب: "الدوام لله الفنان أحمد حلاوة الفنان القدير".

 

تعليق ابنة أحمد حلاوة

نشرت هبة حلاوة ابنة الفنان الراحل احمد حلاوة، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ترثى فيه والدها بأبيات من الشعر. 

وقالت هبة حلاوة: «تحت التراب نزلت معاك روحي وبقيت سراب ضهري انحنى مبقتش أنا والساعة بعدك بتعدي في سنة والليل سكونه صبح عذاب تحت التراب مع الحبايب كلهم أجر وثواب طيفك هنا بيضمنا شق السحاب مفيش غياب». 

 

أعمال أحمد حلاوة 

يمتلك الفنان أحمد حلاوة تاريخا فنيا مشرفا بعدما ترك مجال الهندسة من أجل الفن، كما أنه مخرج مسرحى وأستاذ فى فن التمثيل خرج من تحت عباءته الكثير من النجوم، وشارك فى أعمال عديدة مثل دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.

 

أخر أعمال أحمد حلاوة 

وكانت آخر أعماله حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وأبدع فى سباق دراما رمضان الماضى بدوره فى مسلسل "الاختيار 2" مع صديقه الراحل هادى الجيار.

 

آخر ظهور لـ أحمد حلاوة

تحدث الفنان أحمد حلاوة،حلاوة، في آخر لقاء تلفزيوني له قبل رحيله مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس عن الزعيم عادل إمام وعن أقرب الأدوار المحببة له.

قال أحمد حلاوة، "إنه يعتز جدا بأعماله مع الفنان الكبير عادل إمام، مؤكدا أنه قام بالعمل معه في مسلسل "العراف" وكان رائعا، مؤكدا أن عادل إمام كان يسمح له أن يرتجل في حدود النص والشخصية لأنه دقيق جدا.

وأضاف أحمد حلاوة، خلال آخر حوار له قبل مرضه، لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة اليوم”، أنه تعامل مع الزعيم ومع نجله الفنان الموهوب محمد إمام، مشيرا إلى أنه تعامل مع عادل إمام باحترام شديد، ولكنه يتعامل مع محمد إمام على أنه ابنه.

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