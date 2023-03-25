أخبار التوك شو: الأرصاد تحذر من هجمة شتوية عنيفة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها:



زي المحلات.. طريقة عمل قطايف بالقشطه والكريمة اللباني والمكسرات

قدم برنامج سفرة دايمة المذاع على قناة صدى البلد، طريقة عمل القطايف بالكريمة اللباني والمكسرات.

سيناريوهات الرعب النووي لدي بوتين.. هل ترد روسيا على الدعم الغربي لأوكرانيا؟

رصدت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "هل ترد روسيا على الدعم الغربي لأوكرانيا بالخيار النووي".

ستصبح أشد عنفا..أستاذ مناخ يحذر من ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها

قال علي قطب، أستاذ مناخ، إن نصف الكرة الشمالي يشهد الآن فصل الربيع، وهو الفصل الانتقالي، ويتميز بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وزير الأوقاف: تخصيص 11 ألف مسجدا لصلاة التهجد و6 آلاف للإعتكاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يتم إعداد المساجد استعدادًا لصلاة التهجد، متابعًا أنه سيتم تخصيص 11 ألف مسجد لصلاة التهجد وأكثر من 6 آلاف مسجد للاعتكاف.



أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 25- 3-2023.

أسعار الذهب اليوم السبت ومفاجأة في عيار 21.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن سعر الذهب اليوم السبت 25- 3-2023.

الشتاء راجع بقوة| الأرصاد تحذر من سيول تضرب البلاد اليوم وانخفاض في الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ، خلال الفترة الراهنة ، موضحة أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد طبيعية في مثل هذا الوقت من العام ، متابعة : " دايما في الوقت ده بنشوف الأربع فصول في وقت واحد " .

إسبانيا تكافح في مواجهة أول حريق هائل هذا العام.. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو يوضح كم الدمار الذي خلفه حريق كبير في إسبانيا.

تحذير عاجل|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

هجمة شتوية عنيفة| أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات خلال ساعات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

