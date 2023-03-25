عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة الإمام الحلقة 3|استقبال حافل للإمام الشافعي في مصر ويحرج ابن أمير المؤمنين

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة الثالثة تطورًا جديدًا فى الأحداث حيث دخل الإمام الشافعى "خالد النبوى" إلى مصر وكان فى لقائه أهل مصر الذين ينتظرون رؤيته.

وحرص الإمام الشافعى فور دخوله مصر أن يقوم بزيارة قبر الليث ابن سعد ويحاول أن يجمع تراثه وجذب الشافعى اللهجة المصرية أو كما يطلق عليها القبطية وقتها وقال له ابن الحكيم "جمال عبد الناصر" أنه سيتعلمها سريعًا.  

رسالة الإمام 

ومشهد مثير شهده الإمام الشافعى عندما تكالب مجموعة من الشباب فى مصر على الطعام والوليمة التى أقيمت على شرفه من قبل ابو الحكم وهو ما يغضبه كثيرًا ويؤلمه. 

وحاول ابن أمير المؤمنين ان يوبخ اهل مصر بطريقة غير مباشرة إلا أن الإمام الشافعى رد عليه بقوة ليسكته تماماً وذلك عندما رغب أن بسخر من ماء الشرب التى يسقيها أهل مصر من نهر النيل الذى يراه الإمام الشافعى رافد مهم.

أخطاء المسلسلات.. ارتداء المماليك أديداس فى"سره الباتع" ومنتج فى "رشيد" يفضحه

الثعبان والأغنية كلمة السر.. ملاحظات على برنامج رامز جلال

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

رسالة الإمام 

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

خالد النبوى جمال عبد الناصر الإمام الشافعي مسلسل رسالة الإمام رسالة الإمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

منخفض سوداني يسبب الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

لطلاب الجامعات والمدارس .. 11 يوما إجازة رسمية في شهر رمضان

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

موضوعات متعلقة

الثعبان والأغنية كلمة السر.. ملاحظات على برنامج رامز جلال

مي فاروق تشارك في حلقة اليوم من مسلسل ضرب نار.. تفاصيل

لأول مرة.. هشام الجخ يرد على انتقاده في سره الباتع

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

في ذكراه.. قصة وفاة أحمد حلاوة بـ كورونا وآخر ما قاله

علم مصر يزين مراسم تشييع جثمان أبلة فضيلة

شريف منير يرد لأول مرة على سر توتر علاقته بالسوشيال ميديا

أخطاء المسلسلات.. ارتداء المماليك أديداس فى"سره الباتع" ومنتج فى "رشيد" يفضحه

ترشيحاتنا

إطلاق سراح بطل فيلم 'فندق رواندا' روساباجينا وسط ترحيب أمريكي

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

اعتذري لهم .. تعليق صادم من رامز جلال بعد حلقة ياسمين عز

وزارة التربية والتعليم تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار لمدة ساعة

بعد احتجاجات فرنسا الأخيرة.. إصابة شرطي ومتظاهر في اشتباكات اليوم

بعد تطويره .. آلاف المصلين يؤدون التراويح بـ مسجد عمرو بن العاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير كارثي .. هذا مايحدث لجسمك عند التدخين عقب الإفطار مباشرة

يد برونزية وعصا سحرية.. آثار عمرها 3500 عاما حيرت العلماء

اكتشاف معبد في المطرية داخله تماثيل فرعونية تثير التساؤلات.. ما الحكاية؟

رسالة الإمام الحلقة 3|استقبال حافل للإمام الشافعي في مصر ويحرج ابن أمير المؤمنين

فيديو

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

تحذير عاجل.. ذروة الأمطار الرعدية والسيول اليوم| فيديو

هبوط جديد .. أسعار الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 25 مارس 2023..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ