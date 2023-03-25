رسالة الإمام الحلقة 3|استقبال حافل للإمام الشافعي في مصر ويحرج ابن أمير المؤمنين

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة الثالثة تطورًا جديدًا فى الأحداث حيث دخل الإمام الشافعى "خالد النبوى" إلى مصر وكان فى لقائه أهل مصر الذين ينتظرون رؤيته.

وحرص الإمام الشافعى فور دخوله مصر أن يقوم بزيارة قبر الليث ابن سعد ويحاول أن يجمع تراثه وجذب الشافعى اللهجة المصرية أو كما يطلق عليها القبطية وقتها وقال له ابن الحكيم "جمال عبد الناصر" أنه سيتعلمها سريعًا.

رسالة الإمام

ومشهد مثير شهده الإمام الشافعى عندما تكالب مجموعة من الشباب فى مصر على الطعام والوليمة التى أقيمت على شرفه من قبل ابو الحكم وهو ما يغضبه كثيرًا ويؤلمه.

وحاول ابن أمير المؤمنين ان يوبخ اهل مصر بطريقة غير مباشرة إلا أن الإمام الشافعى رد عليه بقوة ليسكته تماماً وذلك عندما رغب أن بسخر من ماء الشرب التى يسقيها أهل مصر من نهر النيل الذى يراه الإمام الشافعى رافد مهم.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

رسالة الإمام

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل على مدار 50 عاما وتحديدا في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد ابن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.