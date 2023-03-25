تحوّلها إلى ذهب .. بكتيريا تأكل المواد السامة وتحتاج النحاس لبقائها حيّة

كائن حي يأكل مواد سامة ويحولها إلى ذهب.. قد يكون الأمر قصة خيالية أشبه بقصة الإوزّة التي تبيض ذهبًا لكن العلماء أثبتوا أنه حقيقة وأن بعض الكائنات الحية قادرة على إنتاج الذهب.

الأمر يرجع إلى عام 2018 حين اكتشف العلماء أن هناك بكتيريا يمكنها امتصاص المركبات الغنية بالمعادن السامة واستخراج الذهب منه، لتنتج قطعًا ذهبية صغيرة.

ووفقا لمجلة “آي إف إل ساينس”، تسمى هذه البكتيريا بـ “Cupriavidus metallidurans” وتعيش في تربة غنية بالعناصر السامة.

كائن حي ينتج ذهبًا ونحاسًا

ومنذ هذا الوقت تستمر الدراسات عليها بواسطة مجموعة دولية من الباحثين على العمليات الجزيئية التي تسمح بترسيب الذهب البيولوجي، وكل هذا له علاقة بكيفية تعامله مع النحاس والذهب في التربة.

بكتريا تنتج ذهب

ويعتبر كل من النحاس والذهب الخام سامًا خلال وجوده بكميات كبيرة ، لكن البكتيريا تطورت لتحتاج إلى النحاس للبقاء على قيد الحياة.

وتعيش هذه البكتيريا في تربة فلزّية غنية بالمعادن الثقيلة السامة، والتي تحولها البكتيريا إلى شكل يسهل التعامل معه، وفي حالة وجود الكثير من النحاس، يمكن للبكتيريا تنشيط إنزيم خاص يسمى CupA ، والذي يمكنه ضخ كل النحاس الزائد للحفاظ على صحة البكتيريا.

وقال كبير الباحثين البروفيسور ديتريش نيس، عالم الأحياء الدقيقة بجامعة مارتن لوثر هالي-فيتنبرج ، في بيان: “بصرف النظر عن المعادن الثقيلة السامة ، فإن ظروف الحياة في هذه التربة ليست سيئة”.

ومع ذلك ، يحدث شيء غريب عند وجود الذهب، حيث تحاول هذه البكتيريا لحماية نفسها من مركبات النحاس والذهب شديدة السمّية، وبعدما تتناولها يتم تنشيط إنزيم مختلف وينتج عنها كميات من الذهب والنحاس.