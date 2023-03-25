عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريان من ذهب| قناة السويس رائدة المجرى الملاحي العالمي والازدواجية تحافظ على مكانتها

سفن قناة السويس
سفن قناة السويس

عرضت قناة سكاي نيوز تقرير فيديو عن "تطوير وتوسيع شريان الملاحة العالمية" حيث تعجل النجاح بأنهاء ازمة"إيفر جيفن" بالاسراع الى خطة تطوير وتعميق المجري الملاحي فى القطاع جنوبي قناة السويس.

وأكد التقرير، أن مشروع التطوير يضمن رفع رفع كفاءة القناة وتصنيفها العالمي ويحافظ علي مكانتها الملاحي الرائدة، وتتضمن الخطة انشاء منطقة أزدواجية في منطقة البحيرات، من الكيلو 122 الي الكيلو 132، بطول 10 ك متر، لاستيعاب حمولة السفن التي زادت ووصلت الي
ووصلت الى 230 ألف طن والتي قد تذيد الى 250 و 300 ألف طن قريبا.

ورصد التقرير، أن العشرة كيلو ازدواج فى منطقة قناة السويس  وتوسعه القطاع الجنوبي، هدفها عدم التعرض مرة اخري بحدث مماثل للسفينة "إيفرجيفن" .

وأوضح التقرير، أن التطوير شمل توسعه كبيرة تشمل 16 محطة على طول القناة، والأزدواج شمل 10 كيلو متر، وعرض القناة زاد الى 40 متر وعمقة الى 27 متر ، مما أدى الى مرور السفن التى زادت فى الطول والغاطس، لان القناة شريان للتجارة العالمية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

بعد تدهور حالتها.. فريق مسلسل رمضان كريم يتمنى الشفاء لبطلته السابقة

ترشيحاتنا

والد لاعب ريال مدريد : بكيت بعد تسجيل نجلي هدفا في شباك الأهلي

المجلس القومى للمرأة يرصد أعمال رمضان الفنية لعام 2023

لحظة خروجه من صلاة التراويح| ميكروباص يصدم إمام مسجد بالمنوفية

مصرع 23 شخصًا وفقدان 4 آخرين جراء إعصار مسيسيبي

جنايات شبين الكوم تحبس منوفي أمريكي 15 عاما بتهمة قتل زوجته

بسبب داء نادر .. بريطاني يفقد حياته بعد تناول نوع من الجبن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجوم عنيف على مربوحة.. أبرز إطلالات رحمة أحمد.. شاهد

جمال شعبان يوضح أخطر توقيت لتناول السجائر في رمضان.. غير متوقع

بالأبيض.. المطربة وعد تبرز أناقتها بجلسة تصوير جديدة

جدول أكلات 30 يوم في رمضان .. أفكار سريعة وشهية

فيديو

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

تحذير عاجل.. ذروة الأمطار الرعدية والسيول اليوم| فيديو

هبوط جديد .. أسعار الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 25 مارس 2023..فيديو

غادة عادل تكشف المستور.. ابني لامني بسبب مشهد ولاد رزق وطليقي لو اتجوز هفرحله «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ