شريان من ذهب| قناة السويس رائدة المجرى الملاحي العالمي والازدواجية تحافظ على مكانتها

عرضت قناة سكاي نيوز تقرير فيديو عن "تطوير وتوسيع شريان الملاحة العالمية" حيث تعجل النجاح بأنهاء ازمة"إيفر جيفن" بالاسراع الى خطة تطوير وتعميق المجري الملاحي فى القطاع جنوبي قناة السويس.

وأكد التقرير، أن مشروع التطوير يضمن رفع رفع كفاءة القناة وتصنيفها العالمي ويحافظ علي مكانتها الملاحي الرائدة، وتتضمن الخطة انشاء منطقة أزدواجية في منطقة البحيرات، من الكيلو 122 الي الكيلو 132، بطول 10 ك متر، لاستيعاب حمولة السفن التي زادت ووصلت الي

ووصلت الى 230 ألف طن والتي قد تذيد الى 250 و 300 ألف طن قريبا.

ورصد التقرير، أن العشرة كيلو ازدواج فى منطقة قناة السويس وتوسعه القطاع الجنوبي، هدفها عدم التعرض مرة اخري بحدث مماثل للسفينة "إيفرجيفن" .

وأوضح التقرير، أن التطوير شمل توسعه كبيرة تشمل 16 محطة على طول القناة، والأزدواج شمل 10 كيلو متر، وعرض القناة زاد الى 40 متر وعمقة الى 27 متر ، مما أدى الى مرور السفن التى زادت فى الطول والغاطس، لان القناة شريان للتجارة العالمية.

