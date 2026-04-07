عماد النحاس مديرًا فنيًا للمصري خلفًا للكوكي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، خلفًا للجزائري نبيل الكوكي، الذي استقرت الإدارة على فسخ عقده بالتراضي، مقابل الاتفاق بشأن سداد نسبة من الشرط الجزائي لعقده المنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكتب الغندور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "عماد النحاس مديراً فنياً للنادي المصري".

وقال رجب عبد القادر، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، في تصريحات إذاعية، إنه تم تعيين عماد النحاس مدربا في مهمته مع المصري على أن يعاونه كل من محمد محسن أبو جريشة وسيف داود ومحمد فتحي، مدرب حراس.

ومن المقرر أن يقود عماد النحاس أول تدريب للمصري مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمباراة الدوري القادمة أمام بيراميدز في بطولة الدوري.