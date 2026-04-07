المقر الرئيسي لليونيفيل في الناقورة يتعرض لاستهداف مباشر

قال داني جيفري، المتحدث باسم قوات يونيفيل: إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعرضت لأكثر من 25 اعتداء في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل 3 من عناصرها وإصابة 17 آخرين. وأكد أن المقر الرئيسي في الناقورة تعرض لاستهداف مباشر ألحق أضرارًا كبيرة، إلى جانب وقوع انفجار في موقع تابع للقوة بالعديسة.

وأوضح عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات رصدت نحو 3000 خرق جوي ضمن نطاق عملها جنوب نهر الليطاني، بينها 900 غارة، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقرار الأممي 1701، الذي ينظم الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأضاف أن اليونيفيل تواصل التنسيق مع لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي لخفض التصعيد، مع تقليص عدد الدوريات حفاظًا على سلامة الأفراد، مؤكدًا استمرار مهام القوة رغم الظروف الأمنية الصعبة، والعمل على دعم المدنيين والسعي لفتح ممرات إنسانية لقوافل المساعدات.