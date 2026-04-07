ناقد رياضي يكشف حقيقة وجود ازمة بين فتوح ومعتمد جمال

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال حقيقة ما تردد حول وجود أزمة بين أحمد فتوح والمدرب معتمد جمال، عقب استبدال اللاعب خلال مواجهة الفريق أمام المصري البورسعيدي.

وأوضح جلال عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أن فتوح كان يرغب في استكمال المباراة، لكنه لم يخرج عن النص عندما حاول الاستفسار عن سبب استبداله”.

وأضاف أن معتمد جمال تعامل مع الموقف بهدوء، وحرص على احتواء لاعبه، مؤكدًا أن قرار التغيير جاء حفاظًا عليه في ظل ضغط المباريات.

وأشار إلى أن فتوح تفهم وجهة نظر مدربه، ووجه له الشكر على ذلك، لتنتهي الأزمة سريعًا داخل الفريق دون أي تصعيد.