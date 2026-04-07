إصابة شخصين في اصطدام سيارة بحاجز خرساني واشتعال النيران بها بالبحيرة

شهد طريق "الصيرفي" المؤدي إلى مدينة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، قبل قليل، اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني، ما أدى إلى اشتعال النيران بها بالكامل، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بجروح وكسور متفرقة، وتم نقلهما إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي واشتعال النيران بها بطريق الصيرفي باتجاه مدينة رشيد الجديدة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ لمباشرة الحادث وتأمين المواطنين.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على الحريق الذي نشب بالسيارة ومنع امتداده للمركبات المارة على الطريق، فيما قامت إدارة المرور برفع حطام السيارة وتسيير حركة المرور التي شهدت توقفًا جزئيًا جراء التصادم والحريق، وإعادة الانضباط للطريق الحيوي.

وبإجراء المعاينة الأولية والفحص تبين إصابة شخصين من مستقلي السيارة، وهما: محمد وجدي شعبان 27 عامًا، مقيم بمدينة رشيد، مصاب بكسر مضاعف في كاحل القدم اليمنى وكدمات متفرقة، أحمد محمد رشاد 15 عامًا، مقيم بمدينة رشيد، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهما إلى قسم الطوارئ بمستشفى رشيد العام لاستكمال الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، ووضعهما تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة رشيد، وتم انتداب لجنة فنية من المرور لمعاينة موقع الحادث والوقوف على الأسباب الفنية للتصادم الذي أدى لاشتعال السيارة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.