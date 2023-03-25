عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ثالث أيام رمضان.. اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة أنباء فلسطين بإصابة مواطن فلسطيني برضوض، مساء اليوم السبت، عقب اعتداء مستوطنين عليه قرب بلدة دير شرف شمال غرب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن مواطنًا أصيب برضوض عقب اعتداء مستوطنين عليه في أحد المطاعم، ونقل إلى المستشفى.

وأضاف أنه جرى إخلاء المطعم عقب استهدافه من قبل المستوطنين.

كما أصيب مواطن فلسطيني، في وقت سابق من مساء اليوم، نتيجة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في بلدة حوارة جنوب نابلس.

الخارجية السعودية تدين سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار بنائها مستوطنات في فلسطين

لليوم الثالث.. صلاة التراويح في باحات المسجد الأقصى |شاهد

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ"وفا"، بأن الطواقم نقلت مواطنًا للمستشفى، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه.

وأغلق مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم، مفرق المالح في الأغوار الشمالية واعتدوا على مركبات المواطنين.

وأفاد مسئول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، بأن المستوطنين قاموا بإغلاق مفرق المالح قرب عين الحلوة وقاموا بالاعتداء على مركبات المواطنين في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين بدأوا بالاعتداء على المركبات بإلقاء الحجارة، ثم أغلقوا الشارع بالحجارة.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي فلسطين المواطنين الهلال الأحمر قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال المستوطنين الطوارئ الهلال الأحمر بنابلس اعتداء قوات الاحتلال احتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض سوداني يسبب الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

كولر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم فاركو في الميركاتو الصيفي

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

رئيس الهلال السوداني يفاجئ الأهلي قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

رقم صادم.. مسئولون أمريكيون يعلنون عن حصيلة ضحايا إعصار المسيسبي

أدبيات سلوكية.. أول تعليق من وزير الرياضة على بيان التعامل مع التجاوزات

فيوتشر يتأهل لـ ربع نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على طلائع الجيش

نصبوا على المواطنين بالرسائل النصية..عصابة موظفى البنوك الوهمية تواجه هذه العقوبة

المواجهة تقترب.. الغرب يتخذ مواقف أكثر عدائية وروسيا تلوح بـ «النووي»

«اتأخر».. تعليق مثير من أحمد موسى على بيان ضبط المنظومة الرياضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب رمضاني.. كوب من قمر الدين يحميك من أمراض خطيرة

سيناريست من عائلة يهودية تحتفل برمضان: شهر النوايا الطيبة

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على ثلاث تمرات ؟

تحذير للحامل فى رمضان .. تناول هذا الطعام يسبب الإجهاض

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ