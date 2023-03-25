في ثالث أيام رمضان.. اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على نابلس

أفادت وكالة أنباء فلسطين بإصابة مواطن فلسطيني برضوض، مساء اليوم السبت، عقب اعتداء مستوطنين عليه قرب بلدة دير شرف شمال غرب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن مواطنًا أصيب برضوض عقب اعتداء مستوطنين عليه في أحد المطاعم، ونقل إلى المستشفى.

وأضاف أنه جرى إخلاء المطعم عقب استهدافه من قبل المستوطنين.

كما أصيب مواطن فلسطيني، في وقت سابق من مساء اليوم، نتيجة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ"وفا"، بأن الطواقم نقلت مواطنًا للمستشفى، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه.

وأغلق مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم، مفرق المالح في الأغوار الشمالية واعتدوا على مركبات المواطنين.

وأفاد مسئول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، بأن المستوطنين قاموا بإغلاق مفرق المالح قرب عين الحلوة وقاموا بالاعتداء على مركبات المواطنين في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين بدأوا بالاعتداء على المركبات بإلقاء الحجارة، ثم أغلقوا الشارع بالحجارة.