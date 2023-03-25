الخارجية السعودية تدين سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار بنائها مستوطنات في فلسطين

أدانت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشر عطاءات لبناء مستوطنات داخل أراضي فلسطين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على تويتر "تعرب وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الإسرائيلي بنشر عطاءات لبناء مستوطنات خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية.

والوزارة تعبّر عن استنكار المملكة وتنديدها لهذا القرار والذي يعد استمرارًا للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال وتهيب بالمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف ممارسته الاستفزازية والتي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية وتقويض جهود السلام الدولية .

