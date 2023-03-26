عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رخصت تاني.. أسعار الفراخ تفاجئ الجميع وبشرى خلال أيام

صدى البلد

يومًا بعد يوم تشهد أزمة الدواجن في مصر انفراجة وانخفاضا في الأسعار، التي كانت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في سعرها خلال الآونة الماضية، فمع بداية شهر رمضان الكريم لاحظ الجميع انخفاض أسعار الفراخ في الأسواق تدريجيًا.

عكفت الحكومة، خلال الآونة الأخيرة على حل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، والإفراج عن الأعلاف، إلى جانب استيراد دواجن من دولة البرازيل، ومع الانخفاض التدريجي الحادث في أسعارها، تمنى البعض أن ينخفض سعر الكيلو منها عن 50 جنيهًا مثلما كان في السابق، فما أسعار الدواجن اليوم؟… 

txt

رانيا يوسف تشعل تريند رمضان باعترافاتها| اتجوزت اضطراري من هذا الشخص.. وعارفة مين حطلي حشيش في عربيتي

txt

التراجع مستمر.. هل تنخفض أسعار الدواجن تحت حاجز 50 جنيها؟

بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن 

كان الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، قد زف بشرى عاجلة وسارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن، موضحًا في مداخلة تليفزيونية أن أسعارها تراجعت 5 جنيهًا في المزارع ليبلغ سعر الكيلو 68 جنيهًا.

وأضاف عبد العزيز السيد: «التراجع يرجع لأن القوة الشرائية ضعيفة»، متوقعًا انخفاضًا آخر خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب اتجاه المواطنين لاهتمامات أخرى مثل الكعك والبسكويت.

أسعار الدواجن في الأسواق 

  • سجل سعر الكيلو من الفراخ الأمهات البيضاء 62 جنيهًا
  • كيلو الفراخ البيضاء يبدأ من 66 جنيهًا حتى 68 جنيهًا، حيث شهد تراجع 5 جنيهات لكل كيلو
  • بلغ سعر كيلو الرومي 92 جنيهًا
  • الكبد والقوانص للرومي 75 جنيهًا
  • الفيلية الرومي بلغ سعر الكيلو منه 185 جنيهًا
  • كيلو الفراخ البلدي 73 جنيهًا
  • الفراخ الساسو 72 جنيهًا
  • كيلو الأرانب 63 جنيهًا
  • الحمام 75 جنيهًا
  • البط المسكوفي 97 جنيهًا
  • البط المولار 82 جنيهًا
  • كيلو البانيه سجل 145 جنيهًا
  • الأجنحة وصل سعرها لـ 51 جنيهًا
  • كيلو الأوراك 85 جنيهًا
  • الصدور بالعظم تبدأ من 95 جنيهًا للكيلو

استيراد كمية جديدة من الفراخ البرازيلي المجمدة 

أعلنت وزارة التموين قبل أيام عن التعاقد على استيراد كمية جديدة من البرازيل تُقدر بـ 25000 طن دواجن مجمدة، حيث سجلت أسعارها: 

  • سعر الفرخة وزن كيلو و 100 سجل 71.5 جنيه
  • سعر الفرخة وزن الكيلو و 200 جرام بلغ 78 جنيهًا
  • سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا
اسعار الدواجن أزمة الدواجن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن الأعلاف أسعار الدواجن في الأسواق الفراخ البرازيلي المجمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض سوداني يسبب الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

كولر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم فاركو في الميركاتو الصيفي

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

تخفيض 70 % في سعر كيا سبورتاج الجديدة 2023 .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف تشعل تريند رمضان باعترافاتها| اتجوزت اضطراري من هذا الشخص.. وعارفة مين حطلي حشيش في عربيتي

التراجع مستمر.. هل تنخفض أسعار الدواجن تحت حاجز 50 جنيها؟

بالتواريخ.. 10 أيام إجازة رسمية في رمضان

هترجع تشوف تاني؟ فيديو يكشف عن مفاجأة في قضية البلوجر سارة محمد

لحوم بلدي بـ 200 جنيه والفراخ بـ 65| بشرى حكومية سارة للمواطنين قبل رمضان.. تفاصيل

عائد مرتفع وادخار مضمون.. تفاصيل الشهادات الجديدة في 4 بنوك

قبيل استحقاق شهادة الـ 18%.. هل يمكن تجديدها مرة أخرى؟| وهذه الهدية في انتظار أصحابها

ماحضرش الفرح.. عائلة عروس بالهند تحتجز أهل الزوج لحين استرداد مصاريف الزفاف

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية بعد حرق المصحف الشريف في الدنمارك

بعدما أخفته الصين.. اكتشاف الحيوان الرئيسي المتسبب في وباء كورونا

تحرك عاجل من تايوان بعد قطع هندوراس العلاقات الدبلوماسية

كيف نستثمر شهر رمضان.. نصائح للاستفادة من وقتك في العبادة

رخصت تاني.. أسعار الفراخ تفاجئ الجميع وبشرى خلال أيام

ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحطم زجاج السيارات.. بلطجي يثير الرعب في شوارع بورسعيد

لحظة مؤثرة بين مراسلة أمريكية وابنها على الهواء.. فيديو

ماتمسكش شعري.. باروكة ياسمين عز تطير بالهواء في برنامج رامز نيفر إيند

شاهد.. مقطع متداول لنخلة الجميرا تتزين بهلال رمضان

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ