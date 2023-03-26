رخصت تاني.. أسعار الفراخ تفاجئ الجميع وبشرى خلال أيام

يومًا بعد يوم تشهد أزمة الدواجن في مصر انفراجة وانخفاضا في الأسعار، التي كانت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في سعرها خلال الآونة الماضية، فمع بداية شهر رمضان الكريم لاحظ الجميع انخفاض أسعار الفراخ في الأسواق تدريجيًا.

عكفت الحكومة، خلال الآونة الأخيرة على حل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، والإفراج عن الأعلاف، إلى جانب استيراد دواجن من دولة البرازيل، ومع الانخفاض التدريجي الحادث في أسعارها، تمنى البعض أن ينخفض سعر الكيلو منها عن 50 جنيهًا مثلما كان في السابق، فما أسعار الدواجن اليوم؟…

بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن

كان الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، قد زف بشرى عاجلة وسارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن، موضحًا في مداخلة تليفزيونية أن أسعارها تراجعت 5 جنيهًا في المزارع ليبلغ سعر الكيلو 68 جنيهًا.

وأضاف عبد العزيز السيد: «التراجع يرجع لأن القوة الشرائية ضعيفة»، متوقعًا انخفاضًا آخر خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب اتجاه المواطنين لاهتمامات أخرى مثل الكعك والبسكويت.

أسعار الدواجن في الأسواق

سجل سعر الكيلو من الفراخ الأمهات البيضاء 62 جنيهًا

كيلو الفراخ البيضاء يبدأ من 66 جنيهًا حتى 68 جنيهًا، حيث شهد تراجع 5 جنيهات لكل كيلو

بلغ سعر كيلو الرومي 92 جنيهًا

الكبد والقوانص للرومي 75 جنيهًا

الفيلية الرومي بلغ سعر الكيلو منه 185 جنيهًا

كيلو الفراخ البلدي 73 جنيهًا

الفراخ الساسو 72 جنيهًا

كيلو الأرانب 63 جنيهًا

الحمام 75 جنيهًا

البط المسكوفي 97 جنيهًا

البط المولار 82 جنيهًا

كيلو البانيه سجل 145 جنيهًا

الأجنحة وصل سعرها لـ 51 جنيهًا

كيلو الأوراك 85 جنيهًا

الصدور بالعظم تبدأ من 95 جنيهًا للكيلو

استيراد كمية جديدة من الفراخ البرازيلي المجمدة

أعلنت وزارة التموين قبل أيام عن التعاقد على استيراد كمية جديدة من البرازيل تُقدر بـ 25000 طن دواجن مجمدة، حيث سجلت أسعارها: