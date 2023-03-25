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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اعترافات رانيا يوسف: اتجوزت اضطراري من هذا الرجل.. وعارفة مين حطلي حشيش في العربية

صدى البلد

عادة ما تثير الفنانة رانيا يوسف الجدل بتصريحاتها، إلا أنها فاجئت جمهورها بأغرب تهمة وزواج اضطراري تعرضت له من قبل، وندمها على زيجاتها الثلاثة، والحديث عن بعض الأسرار التي تخص حياتها الشخصية.

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أغرب زواج أضطراري لـ رانيا يوسف

من المعروف عن الفنانة رانيا يوسف، كونها سيدة قوية، إلا انها كغيرها من السيدات قد تتعرض لأزمات في حياتها، وفي إحدى اللقاءات التليفزيونية كشفت عن زواجها من أحد الأشخاص عام 2011، بسبب الأحداث التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين.

كانت الفنانة رانيا يوسف عام 2011، منفصلة عن زوجها السابق وأبو بناتها، وكانت وحيدة دون حماية، فأضطرت للزواج من شخص أقنعها بأنه أفضل من يكون إلى جوارها، موضحة من خلال برنامج «شيخ الحارة»: 

«أنا مش سهلة مش معنى إني طيبة أبقى أنا هبلة وبضرب على قفايا، في 2011 كنت منفصلة وحصل بيني وبين أبو البنات مشاكل كتيرة، واتجوزت شخص كان معاه 3 بطايق وفهمني إنه مش متجوز وطلع متجوز وعنده بنت».

انا عارفة مين حطلي الحشيش في العربية 

في نفس التوقيت تمكن زوجها من خداعها ووضع لها الحشيش في سيارتها، موضحه: « أنا عارفة بس معرفتش أثبت، وكان في كذا حد كان معاه مفتاح العربية وأثبت إن جوزي هو اللي أخد العربية عملها صيانة».

ندمت على زواجي 3 مرات وأقدر أتجوز أغنى راجل 

كانت الفنانة رانيا يوسف تخشى كثيرًا من المجتمع وكلام الناس والدين، ما جعلها تتزوج 3 مرات، إلا أنها أعربت عن ندمها على زيجاتها الثلاثة، قائلة: 

«كنت خايفة من المجتمع وكلام الناس والدين وكنت مضغوطة علشان أقبل الزواج، ولما اتجوزت المنتج محمد مختار مكنش راجل غني هو مستور، انا لو عايزة أتجوز راجل غني من دلوقتي بعد ربع ساعة أقدر أتجوز أغنى رجل في الوطن  العربي، لكن أنا مش بتاعت فلوس، ومش هتجوز أي حد خلاص».

حقيقة خناقتها مع طليقه حبيبها الجديد 

بينما حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة على برنامج « شيخ الحارة»، واجهها شيخ الحارة بوجود شجار نشب بينها وبين طليقة خطيبها الجديد إلا أنها تهربت منها ونفت وقوع أي شجار، وردت قائله « مين دي انا معرفهاش»، ليرد الشيخ « دي من طرف الكابتن بتاع الكرة.. الحب الجديد بتاعك».

ردت رانيا يوسف بغضب شديد على شيخ الحارة قائلة: « إنت في حاجة في دماغك، أنت طينتها خالص، إيه اللي يخليني اتخانق مع طليقته واضربها، ده أي كلام وهبل وفي ناس بتفتري، هبت منك شوية ياشيخ الحارة، دي واحدة جت تتخانق معايا، وقالي لي أنا طليقة فلان الفلاني، قالت لي ليه بتقدم ليه، ده واحد من ضمن المتقدمين، مش حبيب، مفيش لا حب ولا خطوبة ولا زواج».

رانيا يوسف زواج أضطراري شيخ الحارة زواج المنتج محمد مختار

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