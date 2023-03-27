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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض التصميم الجرافيكي لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالعريش

افتتاح أعمال طلاب
افتتاح أعمال طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالعريش

افتتح الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، محافظة  شمال سيناء  ، معرض التصميم الجرافيكي لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات" الفرقة الأولي والثانية"،  وأعمال الطلاب  المشاركة في المعارض المحلية والدولية.

 

التصميم الجرافيكي:

 

حيث تم عرض  أعمال الطلاب من الجانب العلمي لمادة التصميم الجرافيكي والفيديو الرقمي كما تضمن المعرض بانوراما لحرب أكتوبر1973م، حيث استعرض فيها الطلاب البطولات التي قام بها جنودنا الأبطال خلال الحرب مدعومة بمشاهد العبور العظيمة.

كما  تم عرض  المشروعات القومية، والمبادرات الرئاسية، التي تمت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن المشروعات القومية تم عرض مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع قناطر أسيوط، وميناء العريش، ومشروع قناة السويس الجديدة.
بالإضافة لمشروع استصلاح الكثير من الأراضي الصحراوية، والكثير من المشروعات التنموية، كما عرض الطلاب مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، "100 مليون صحة"، وغيرهما. 
وأضاف  ، أن هذه المعارض تُعد واحدة من حلقات الوصل بين الطلاب وإدارة الجامعة، والتعرف علي العديد من الاستفسارات التي تواجه طلاب الجامعة المتعلقة بالمنظومة التعليمية والعمل علي تنفيذ خطة الجامعة للأنشطة الطلابية.

 

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العريش معرض الجرافيكي طلاب المعارض

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