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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلسلة ندوات توعوية صحية لطلبة المدارس والمعاهد الأزهرية في شمال سيناء

التوعية بنظام غذائي
التوعية بنظام غذائي سليم للجسم

تنظم مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، سلسلة  ندوات توعوية للطلبة بالمدارس والمعاهد  الأزهرية بمراكز المحافظة  عن البرنامج الصحي اليومي و الثقافة الغذائية و تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة خلال شهر رمضان  ،وكيفية تقوية الجهاز المناعي. 

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الندوات تركز على العادات الصحية السليمة و اتباع نظام غذائي صحي للوقاية من الأمراض  ،  بعيداً عن الوجبات السريعة يتوافر فيه البروتينات و الفيتامينات و المعادن و الإكثار من الخضراوات و الفواكه و البعد عن السكريات ومحاولة التقليل من النشويات لبناء اجسام سليمة قادرة على مقاومة الأمراض. 

 

الوقايه من الأمراض:


وتم تنفيذ ندوة بمعهد آل بدوي الإبتدائي بالعريش، تحدثت فيها مسؤولة الثقافة الصحية بالعريش، عن أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية للوقايه من الامراض و الحد من انتشارها ، وعدم استعمال الأدوات الشخصية للغير خلال اليوم الدراسي ، واستعمال المناديل الورقية عند العطس أو السعال.


وكيفية المحافظه على صحة الفم و الاسنان من خلال تقليل تناول السكريات و الإكثار من تناول الخضراوات واستعمال خيط الأسنان الطبي لإزالة بقايا الطعام من بين الأسنان..
 

ولفتت الندوة  إلى أهميه اتباع برنامج يومي صحي كالنوم مبكرا وتجنب السهر لساعات طويلة و ممارسه النشاط البدني لتقويه الجاهز المناعي و شرب كمية كافيه من الماء على مدار اليوم لما له من أهميه لتجنب أمراض الكلى ولقيام الجسم بالعمليات الحيويه كالهضم والتخلص من السموم والأملاح الذائده.

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احتفال ثقافي بليالي رمضان في قرى ومدن شمال سيناء

سيناء ندوات المدراس الطلبة الصحية

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