سلسلة ندوات توعوية صحية لطلبة المدارس والمعاهد الأزهرية في شمال سيناء

تنظم مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، سلسلة ندوات توعوية للطلبة بالمدارس والمعاهد الأزهرية بمراكز المحافظة عن البرنامج الصحي اليومي و الثقافة الغذائية و تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة خلال شهر رمضان ،وكيفية تقوية الجهاز المناعي.



وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الندوات تركز على العادات الصحية السليمة و اتباع نظام غذائي صحي للوقاية من الأمراض ، بعيداً عن الوجبات السريعة يتوافر فيه البروتينات و الفيتامينات و المعادن و الإكثار من الخضراوات و الفواكه و البعد عن السكريات ومحاولة التقليل من النشويات لبناء اجسام سليمة قادرة على مقاومة الأمراض.

الوقايه من الأمراض:



وتم تنفيذ ندوة بمعهد آل بدوي الإبتدائي بالعريش، تحدثت فيها مسؤولة الثقافة الصحية بالعريش، عن أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية للوقايه من الامراض و الحد من انتشارها ، وعدم استعمال الأدوات الشخصية للغير خلال اليوم الدراسي ، واستعمال المناديل الورقية عند العطس أو السعال.



وكيفية المحافظه على صحة الفم و الاسنان من خلال تقليل تناول السكريات و الإكثار من تناول الخضراوات واستعمال خيط الأسنان الطبي لإزالة بقايا الطعام من بين الأسنان..



ولفتت الندوة إلى أهميه اتباع برنامج يومي صحي كالنوم مبكرا وتجنب السهر لساعات طويلة و ممارسه النشاط البدني لتقويه الجاهز المناعي و شرب كمية كافيه من الماء على مدار اليوم لما له من أهميه لتجنب أمراض الكلى ولقيام الجسم بالعمليات الحيويه كالهضم والتخلص من السموم والأملاح الذائده.