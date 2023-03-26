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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفال ثقافي بليالي رمضان في قرى ومدن شمال سيناء

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية بقرى ومدن سيناء

يقدم  فرع ثقافة شمال سيناء ، برنامجا عن احتفال  ثقافي بليالى رمضان  في مختلف قصور وبيوت الثقافة والمواقع الثقافية،بمدن وقرى المحافظة وذلك تحت رعاية  : الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة،  و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .
 

يأتى ذلك  في إطار خطة وزارة الثقافـة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى، وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين في كافة المجلات الثقافية والفنية والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة

وأكد أشرف المشرحانى رئيس فرع ثقافة شمال سيناء أن الاحتفال بليالى رمضان الثقافية ستبدأ  العاشر من شهر رمضان المبارك، وتنتهى يوم 22 رمضان  ٢٠٢٣م.، تحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل .

 

أمسيات ثقافية:

 

وأضاف المشرحانى ، أن برنامج الليالى  الثقافية خلال شهر رمضان  تتضمن: أمسيات ثقافية وشعرية وعروض فنية ومسرحية وورش حكى وألعاب شعبية وورش إبداعية ومحاضرات متنوعة وورش لصناعة فانوس رمضان وورش أخرى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بمختلف المواقع الثقافية .

وأشار أشرف محمود المسؤول الإعلامى بفرع ثقافة شمال سيناء الى أنه يتم تقديم العديد من الأنشطة في كافة المجالات الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى .
 

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