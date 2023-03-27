نهى العمروسي ضيفة vip .. الليلة

تحل الفنانة نهي العمروسي، ضيفة على برنامج vip الذى يعرض على قناة “هي” الفضائية، ومن تقديم الإعلامية أميرة بدر، الليلة.

وكان برنامج vip استضاف خلال الحلقات الماضية كلا من الفنانة ناهد السباعي، والفنان تامر عبد المنعم .

رسالة حزينة ومؤثرة من ناهد السباعي لـ شقيقها المتوفي:

وكانت قد وجهت الفنانة ناهد السباعي، رسالة لشقيقها الأكبر المتوفى، تعرب خلالها عن اشتياقها الكبير له، وافتقداها له هي وجميع أسرتها، داعية الله أن يغفر له ويرحمه ويتغمده بواسع رحمته.

وقالت ناهد السباعي خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها VIP، المذاع عبر قناة “هي"، “مفتقدا جدًا إحساس أني أشوفه أخويا تاني أنا مفتقداه، ومفتقدا تشجيعه ليا في شغلي وأي تجمعات عائلية”.

وتابعت “إحنا كـ آل فريد شوقي بنحب نتجمع ونتقابل وعندنا صلة رحم كبيرة، أنا كنت الدلوعة بتاعة أخويا، إلى حد كبير أنا فقدت أب تاني، وأخويا وحشني وبقوله في حاجات كتير حصلت كان نفسي تكون معانا، وحاجات وحشة حصلت كنا محتاجينك معانا”.