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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نداء لجميع جهات الدولة..عمرو عابدين: شيرين الطحان تحتاج لعلاج غال وبشكل سريع

شيرين الطحان
شيرين الطحان

كشف المخرج عمرو عابدين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة والإعلامية شيرين الطحان. 

وعلق عمرو عابدين قائلاً شيرين الطحان واحدة من اهم المذيعات المتميزات والمجتهدات جدا في شغلها ومشهود لها بالكفاءة وحسن الخلق شيرين تحتاج لدعواتكم الصادقة لانها ترقد حاليا في العناية المركزة وتصارع منذ سنوات المرض الخبيث.

وتابع عمرو عابدين حديثه قائلاً :  أرجو أن يصل صوتي لجميع جهات الدولة للاسراع بعالج شرين لانها تحتاج لعلاج غالي جدا وبشكل سريع جدا اتمني ان يتم الاتصال باهلها اتمني ان تقوم الدولة بعلاجها علي نفقة الدولة واتمني تقف معها نقابة الاعلاميين وايضا ادعو نقابة الممثلين وحتي ان لم تكن حصلت علي العضوية العاملة ولكن لها تجارب محترمة كممثلة.

وأستكمل عمرو عابدين : أرجو أي جهة تقدر تساعد متتأخرش الاهم ارجو من الجميع الدعاء لبنت مصرية طيبة واصيلة وجدعة ربنا يشفيكي ويعافيكي يا اعز الناس يا شيرين.

منشور المخرج عمرو عابدين 

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شيرين الطحان :

يشار إلى أن الفنانة شيرين الطحان، تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى دخولها العناية المركزة.

كانت الوعكة الصحية للفنانة شيرين الطحان حديث رواد السوشيال ميديا بسبب تعبها المفاجئ، ودخولها المستشفى بحسب تصريحات صحفية.

وشك الأطباء في البداية ان شيرين الطحان أصيبت بجلطة، لذلك قامت بإجراء تحاليل وكانت الصفائح الدموية سيئة، واكتشف الأطباء نقصًا في الهيموجلوبين والبوتاسيوم، وأيضًا نقصا في الدم، مما استدعى عملية نقل دم.

شيرين الطحان العناية المركزة نقابة الاعلاميين يسرا عمرو عابدين

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