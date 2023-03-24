يسرا: كنت هموت وأبقى أم بس مش هعاند ربنا I فيديو

حلت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج أنا والقناع ، والذى يتم عرضه على مجموعة قنوات CBC ، وتقوم بتقديمه الإعلامية مني عبد الوهاب .

وقالت يسرا خلال اللقاء وجالي فترة كنت هموت وعايزة أبقى أم والنهارده بقول أنا راضية الحمد لله على اللى ربنا كتبه لي، فيه حاجات لازم نرضى بيها وفيه حاجات ممكن نحارب علشانها وفيه حاجات مش لازم نعاند ربنا ولا الحقيقة".

يسرا ترد على واقعة جنازة سمير غانم :

وأكدت الفنانة يسرا على واقعة حضورها حفل زفاف ليلة وفاة الفنان القدير سمير غانم ، وذلك من خلال برنامج أنا والقناع الذى يتم عرضه على شاشة cbc .

وقالت يسرا خلال حديثها فى البرنامج : ان حضرت حفل الزفاف لأن العروسين بمثابة أولادها ، مؤكدة انها اجرت اتصال هاتفي مع دلال عبد العزيز عقب الخروج من الجنازة وقالت لها سوف تذهب الى حفل زفاف ليلاً ، ولكن الراحلة فى ذلك التوقيت كانت فى المستشفي ولا تعم خبر وفاة زوجها .

وتابعت يسرا : مش يمكن روحت الفرح علشان أخرج من حالة الحزن ، ثم ان هذة طبيعية الحياة فدائماً ما تكون حالة وافة صباحاً وحالة زواج مساء .

أبطال مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة

وتخوض الفنانة يسرا الماراثون الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة يسرا و شيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوي والمطرب عنبه واوتاكا والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

قصة المسلسل

وتدور قصة المسلسل حول سيدة مقيمة فى كندا وتعمل دكتورة إعلام منذ سنوات طويلة ، إلى أن يتوفي زوجها فى مصر وتضطر إلى العودة لتنفيذ وصية جوزها من أجل حصولها على الميراث، وتتعرض خلال تنفيذ هذه الوصية إلى كثير من المواقف الكوميدية التى تجمعها بشيماء سيف ومحمد ثروت، بالإضافة إلى النجوم الشباب مايان السيد ومطرب المهرجانات عنبة.