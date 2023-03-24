الإسكندرانية جابولي حقي منه..ناهد السباعي ترد على تصريحات محمد رمضان I فيديو

حلت الفنانة ناهد السباعي ضيفة على برنامج vip والمذع على قناة هي الفضائية ، وتقوم بتقديمه الإعلامية أميرة بدر .

وردت الفنانة ناهد السباعي على تصريحات الفنانة محمد رمضان التى أطلقها منذ عدة أشهر بشان أفلام جدها الفنان الراحل فريد شوقي .

وردت ناهد السباعي على بعد تلك التصريحات بيومين تردد الفنان محمد رمضان تعرض الى هجوم من بعض اهالي اسكندرية قائلة : حسيت ساعتها ان ربما يكون أهالي اسكندرية بيردوا على تصريحاته عن أعمال جدي فريد شوقي وجدتي هدي سلطان ، وحسيت انهم جابولي حقي ، خاصة وان جدتي لها معزة خاصة لديهم بعد ان غنت “ من بحري وبنحبوه ” .

رسالة حزينة ومؤثرة من ناهد السباعي لـ شقيقها المتوفي:

وكانت قد وجهت الفنانة ناهد السباعي رسالة لشقيقها الأكبر المتوفي، تعرب من خلالها عن اشتياقها الكبير له، وافتقداها له هي وجميع أسرتها، داعية الله أن يغفر له ويرحمه ويتغمده بواسع رحمته.

وقالت ناهد السباعي خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها VIP، المذاع عبر قناة هي: مفتقدا جدًا إحساس أني أشوفه أخويا تاني أنا مفتقداه، ومفتقدا تشجيعه ليا في شغلي وأي تجمعات عائلية.

وتابعت ناهد السباعي: إحنا كـ آل فريد شوقي بنحب نتجمع ونتقابل وعندنا صلة رحم كبيرة، أنا كنت الدلوعة بتاعة أخويا، إلى حد كبير أنا فقدت أب تاني، وأخويا وحشني وبقوله في حاجات كتير حصلت كان نفسي تكون معانا، وحاجات وحشة حصلت كنا محتاجينك معانا