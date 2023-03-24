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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناهد السباعي: مواظبة على الأذكار وبصلي وبكلم ربنا

ناهد السباعي
ناهد السباعي

أكدت الفنانة ناهد السباعي، أنها تؤمن بالحسد، ولكنها تُحافظ على وِرد يومي من الأذكار والصلاة وهو ما يحفظها من الحسد، مُضيفة أنها تتحدث إلى الله بطريقتها الخاصة.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها VIP، المذاع عبر قناة هي: أنا طبعًا مؤمنة بالحسد، وطالما بنعمل حاجات مُعنية إن شاء الله مفيش حاجة ومفيش حد يقدر يضر حد غير بإذن ربنا، والناس لو حاولت يكون عندها عادات الصبح وأول الليل بتعملها إن شاء الله ميكونش في حاجة.

كما كشفت عن وِردها من الأذكار، قائلة: أنا مبحبش اتكلم في الحاجات دي وبحس إن الناس هتتريق عليا، ولكن أنا مواظبة على الأذكار اللي هي آية الكرسي وخواتيم صورة البقرة والمعوذتين وصورة الإخلاص، الصبح وبالليل، وبصلي وبكلم ربنا، وبحس إن الواحد لو كلم ربنا بـ أسلوبه أحسن ما يقرأ كلام من أدعية بنشوفها، بتكون طريقة الخشوع بتاعتنا أحسن من أن نقرأ دعاء حلو أوي ولكن مش فاهمين كلام كتير فيه.

وأضافت ناهد السباعي: طلبت من ربنا كل اللي أنا فيه دلوقتي، أن نفسي أمثل وأنجح وأعمل أفلام تعيش وأهلي يبقوا فخورين بيا، ويحفظلي أهلي ويرحم اللي توفوا.

,ردت الفنانة ناهد السباعي على التهامات البعض لها بأنها تعمل في الوسط الفني، بسبب أسرتها الفنية الكبيرة، لكن الفنانة نفت تماما هذا الأمر، وأكدت أنها تعاونت مع مخرجين كِبار لم يعطوا لأحد فرصة بسبب الواسطة.

 وقالت ناهد السباعي خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها VIP، المذاع عبر قناة هي: إحنا دلوقتي في عصر الناس مبيستخباش عليها حاجة، وأنا بشتغل بواسطة أهلي هيبان جدًا، والحمد لله الناس شايفة أني من ساعة ما طلعت بشتغل مع مخرجين عمرهم ما يجيبوني بالواسطة.

 وتابعت ناهد السباعي: أنا أخدت جوائز من مهرجانات كبيرة في مصر وبرا مصر من غير الواسطة، الواسطة، والواسطة موجودة في كل المجالات، في الفن والإذاعة والتلفزيون والطب، لكن منقدرش نضحك على الناس

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رسالة حزينة ومؤثرة من ناهد السباعي لـ شقيقها المتوفي:

 

وجهت الفنانة ناهد السباعي رسالة لشقيقها الأكبر المتوفي، تعرب من خلالها عن اشتياقها الكبير له، وافتقداها له هي وجميع أسرتها، داعية الله أن يغفر له ويرحمه ويتغمده بواسع رحمته.

وقالت ناهد السباعي خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها VIP، المذاع عبر قناة هي: مفتقدا جدًا إحساس أني أشوفه أخويا تاني أنا مفتقداه، ومفتقدا تشجيعه ليا في شغلي وأي تجمعات عائلية.

وتابعت ناهد السباعي: إحنا كـ آل فريد شوقي بنحب نتجمع ونتقابل وعندنا صلة رحم كبيرة، أنا كنت الدلوعة بتاعة أخويا، إلى حد كبير أنا فقدت أب تاني، وأخويا وحشني وبقوله في حاجات كتير حصلت كان نفسي تكون معانا، وحاجات وحشة حصلت كنا محتاجينك معانا

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