جميلة الحلقة 1.. بوسي شلبي وخالد الصاوي وأشرف زكي ضيوف بشخصياتهم الحقيقة

أذيعت الحلقة الاولى من مسلسل جميلة، الذي تقوم ببطولته الفنان ريهام حجاج ، حيث جاءت الاحداث بتعريف شخصيات العمل وعلاقتهم ببعضهم البعض .

وظهرت كل من الاعلامية بوسي شلبي والفنان خالد الصاوي والفنان أشرف زكي نقيب الفنانين كضيوف شرف الحلقات الاولي من المسلسل .

حيث ظهر كل من الفنان خالد الصاوي والمذيعة بوسي شلبي بشخصياتهم الحقيقة ضمن أحداث العمل في حفل التخرج الذي اقامته المدرسة التي تمتلكها والدة جميلة “ سوسن بدر ” .

بوسي شلبي

بوسي شلبي

مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانه ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من إنتاج جمال العدل.

ويعد مسلسل جميلة هو التعاون الثاني علي التوالي بين كل من الرباعي ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل جروب للانتاج الفني بعد ان قدما معا العام الماضي يوتيرن ، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين ابرزهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وايمن القيسوني وكريم قاسم .