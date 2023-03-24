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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشيد الحلقة 2.. محمد ممدوح يبدأ فى البحث عن ابنه

مسلسل رشيد
مسلسل رشيد

أذاعت قناة mbc مصر أولى حلقات مسلسل رشيد، والتي حملت العديد من الاحداث المشوقة  ، ويقوم ببطولته كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح . 

وجاءت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “ رشيد ” ملئية بالاحداث، حيث ظهرت أسماء “ ريهام عبد الغفور ” الى رشيد ، واعترف لها بهروبه من السجن ، كما بدأ فى البحث عن ابنه بعد وفاة حماه . 

فيما عاد رشيد “ محمد ممدوح ” بالفلاش باك الى سنوات ماضية ، وكشف الاحداث انه يشك فى سلوك زوجه رجل الاعمال “ نهلة سلامة ” التى يعمل لديه . 

أحداث الحلقة الاولي : 

بدأت الاحداث بمحاولة عثور رشيد “ محمد ممدوح ” على صديقه بدافع الانتقام منه، بعدما قام بإيذائه والمساعدة في الزج به في السجن . 

ومن خلال الفلاش باك اظهرت الاحداث ان رشيد كان متزوجا وتوفيت زوجته بعدما أنجبت طفلا ، ويستعد رشيد بعد ذلك للزواج من اسماء “ ريهام عبد الغفور ” ، حيث يعمل في شركة صاحبها صلاح عبد الله ويثق فيه بشكل كبير مما يثير حقد العاملين معه . 

وظهر رشيد في الاحداث وهو يقوم بتحصيل اموال لصاحب الشركة بينما يتعرض لمحاولة سرقة . 

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قصة وابطال مسلسل رشيد :

وتدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً ريهام عبد الغفور، تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله. 

رشيد صلاح عبد الله محمد ممدوح mbc مصر ريهام عبد الغفور نهلة سلامة قناة mbc مصر

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