فنان شهير: ابني قاطعني بعد تصريحي بتعرضي لأزمة مالية وتزوجت 6 مرات

كشف الفنان احسان الترك عن توابع تصريحاته الأخيرة بتعرضه الى أزمة مالية شديدة ، وذلك فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج المنسي .

وقال احسان الترك ان نجله الكبير قاطعة بعد الادلاء بتلك التصريحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، مؤكداً ان القي بالوم عليه ، وحين عاود الاتصال به لم يقوم بالرد على هاتفه خاصة وانه يعيش فى الممكلة العربية السعودية .

استكمل احسان الترك : هو ميعرفض انا عملت ايه علشان أكبره ، وعمرى ما لجاءت لاي شخص الا ربنا .

وقال إحسان الترك : ان تزوج 6 مرات ، وانجب من ثلاثة زيجات فقط .

الجدير بالذكر ان الفنان جعفر العمدة يشارك حالياً فى بطولة مسلسل جعفر العمدة ، والذي يقوم ببطولته كل من محمد رمضان وهالة صدقي وزينة وايمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي ، ومن إخراج محمد سامي .

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.



القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة



قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء