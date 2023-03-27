الوضع خارج عن السيطرة.. التعديلات القضائية وراء تظاهرات إسرائيل

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "تعرف علي قصة التعديلات القضائية التي أشعلت إسرائيل".

وأضاف التقرير، أن الوضع يكاد أن يخرج من السيطرة في إسرائيل بسبب المظاهرات والاضطرابات التي تجتاح تل أبيب ومدن أخري منذ أشهر ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علي خلفية مشروع التعديلات القضائية.

وتابع التقرير، أن الأوضاع تشتعل أكثر فأكثر بعد أن أقال نتنياهو وزير الدفاع يواف غالانت الذي عارض التعديلات المقترحة، وأشار التقرير إلى أن القصة بدأت بعد استلام نتنياهو السلطة في عام 2022 حين فصلت المحكمة العليا حليف نتنياهو "ارييه درعي" رئيس حزب شاس المتشدد من منصبه كوزيرا للداخلية والصحة لإدانته بقضايا فساد وتهرب ضريبي.