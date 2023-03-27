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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل .. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب

اسرائيل
اسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين الإسرائيليين وقوات الشرطة الإسرائيلية قرب ممرات أيالون في تل أبيب.

وقال الصحيفة العبرية، إن المتظاهرين حاولوا اختراق الأسوار التي أقامتها الشرطة في محاولة لمنعهم من دخول ممرات أيالون. في الوقت الحالي ، مشيرة إلى أن عملية الاقتحام لم تنجح ، لكن اشتباكات نشبت بين المتظاهرين والشرطة.

وأفادت تقارير صحفية دولية، بأن نحو 115 ألف متظاهر إسرائيلي يحاصرون مبنى الكنيست (البرلمان)، اعتراضًا منهم على تورط الكنيست في الموافقة على مسودات تعديلات قانونية تنال من المحكمة العليا والقضاء في دولة الاحتلال.

يأتي ذلك، في ظل ما يتردد من انباء عن ارتفاع عدد المتظاهرين الإسرائيليين في القدس المحتلة احتجاجا على خطة التعديلات القضائية إلى 100 ألف متظاهر.

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وذكرت تقديرات إن المظاهرات التي اندلعت أمس بلغ عدد المشاركين فيها نحو 600 ألف متظاهر، وإنها جميعها ترفض ما تقوم به حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

وحذرت الشرطة الإسرائيلية من "اشتباكات عنيفة" بين محتجين وناشطين يمينيين خلال تظاهرة مقررة مساء اليوم.

في هذه الأثناء، أعلنت بورصة إسرائيل إضرابا يوم غد الثلاثاء، بينما توقف اليوم العمل في ميناء حيفا استجابة لدعوات الإضراب العام في إسرائيل، وسبق ذلك إعلان نقابة الأطباء الإسرائيليين عن إضراب شامل في قطاع الصحة.

من جانبه دعا نتنياهو المتظاهرين في القدس المحتلة من اليمين واليسار إلى التصرف "بمسؤولية وعدم اللجوء للعنف".

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