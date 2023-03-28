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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتعبر عن فرحتها.. إطلالات زوجة حسن شاكوش قبل سجدتها |شاهد

صدى البلد

تصدرت زوجة الفنان حسن شاكوش تريند مؤشر البحث بعد تداول خبر زواجه من أخرى وهي لا تعلم عنها شيئا.

وأثارت زوجة المطرب الشعبى حسن شاكوش “ريم طارق”، ردود أفعال عقب نشر الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي يقام اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة. 

وتألقت زوجة حسن شاكوش بفستان مرصع بالفضى منفوش مكشوف الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة.

وقامت زوجة حسن شاكوش فى الفيديو، بتصرف غريب حيث سجدت على الأرض لتعبر عن فرحتها بزواجها من حسن شاكوش.

زعم شيخ العرافين، أن حسن شاكوش مغني المهرجانات متزوج بسيدة غير ريم طارق التي تزوج منها مؤخرا، وهي التي اشترت الكلب الذي أهداه إلى ريم، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والتي شهدت استضافة حسن شاكوش وزوجته ريم.

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حسن شاكوش الاعلاميه بسمة وهبة الفنان حسن شاكوش برنامج العرافة مغني المهرجانات حسن شاكوش وزوجته زوجة حسن شاكوش

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