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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات ضمانة حقيقية لنزاهتها

حازم عويان، عضو مجلس
حازم عويان، عضو مجلس النواب

اعتبر النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال اقتراح تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يؤكد مدي  أهمية الحوار الوطني والمقترحات التى سيتقدم بها والنابعة من دراسة مستفيضة واجتماعات مطولة.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن استجابة الرئيس السيسي لمقترح الحوار الوطني ، يؤكد مدي ثقته فيما قدمه وما سيقدمه الحوار الوطني ، مؤكدا أن القوى السياسية والشعب المصري يثق تمام الثقة فى نزاهة القضاء المصري ووطنيته.

وتابع النائب حازم عويان  أن مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات، ودلالة واضحة على جدية الدولة فى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لافتا إلى أن الحوار الوطنى دائما ما يثبت أنه سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية فى مصر .

وأكد النائب حازم عويان ، أن هناك إلتفاف من جميع القوى السياسية، حول الدولة المصرية، ودعم ومساعدة مجلس أمناء الحوار الوطني، لكى يخرج الحوار بتوجيهات ومقترحات تلبى مطالب الشعب المصرى، وتساهم فى بناء الجمهورية الجديدة.

 ووجه عويان، الشكر للرئيس السيسى الذى دعا إلى هذا الحوار ولاعضاء مجلس الأمناء على جهدهم الكبير . 

حازم عويان مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الإشراف القضائى الحوار الوطني

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