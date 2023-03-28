مرحلة جديدة من الجائحة.. إعلان عاجل من الصحة العالمية بشأن كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، توصياتها بخصوص التطعيمات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" في مرحلة جديدة من الجائحة.

أشارت إلى أن الأطفال والمراهقين الأصحاء قد لا يحتاجون بالضرورة إلى جرعة تطعيم لكن المجموعات الأكبر سنا والمعرضة لخطر كبير يجب أن تحصل على جرعة تطعيم معززة.

أوضحت الصحة العالمية أن تلك الجرعة تكون ما بين 6 أشهر إلى 12 شهرا بعد آخر جرعة.

وقالت إن الهدف هو تركيز الجهود على تطعيم أولئك الذين يواجهون خطرا أكبر للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة بـ فيروس كورونا.

وشددت الصحة العالمية على الأخذ في الاعتبار المناعة السكانية عالية المستوى في أنحاء العالم بسبب انتشار العدوى والتطعيم.

وحددت السكان المعرضين لخطر كبير بأنهم كبار السن وكذلك الشباب الذين يعانون من عوامل خطر كبيرة أخرى.

وتوصي الصحة العالمية، بالنسبة لهذه المجموعة، بجرعة إضافية من اللقاح إما بعد 6 أشهر أو 12 شهرا من آخر جرعة، بناء على عوامل مثل العمر والظروف المتعلقة بالمناعة.

وقالت إن الأطفال والمراهقين الأصحاء لا يمثلون أولوية بالنسبة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وحثت الدول على النظر في عوامل مثل عبء المرض قبل التوصية بتطعيم هذه المجموعة.

وقالت إن اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا والجرعات المعززة آمنة لجميع الأعمار، لكن التوصيات أخذت في الاعتبار عوامل أخرى مثل الفعالية من حيث التكلفة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في سبتمبر العام الماضي إن نهاية الجائحة "في الأفق".