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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ووهان والراكون السر.. بيانات صينية مسربة تفجّر مفاجأة عن أصل كورونا

كورونا
كورونا

كشف باحثون دوليون أن البيانات المتعلقة بالأيام الأولى لجائحة كورونا، والتي نشرها علماء صينيون لفترة وجيزة على قاعدة بيانات، تقدم معلومات عن نشأة الوباء بما في ذلك الإشارة إلى دور حيوان الراكون في انتقال فيروس كورونا إلى البشر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، نشر باحثون دوليون مسودة تقرير بناء على تفسيرهم للبيانات، وذلك بعد تسريبات لنتائجهم في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي واجتماع مع منظمة الصحة العالمية شارك فيه علماء صينيون ودوليون.

كما ذكر الباحثون الدوليون أن البيانات تضمنت تسلسلات جديدة لفيروس سارس-كوف-2 وبيانات وراثية إضافية تستند إلى عينات مأخوذة من سوق هوانان في ووهان في عام 2020.

ولفتوا إلى أن التسلسلات أظهرت أن كلابا من نوع الراكون وحيوانات أخرى سريعة التأثر بفيروس كورونا كانت موجودة في السوق وربما تكون مصابة مما يوفر دليلا جديدا في سلسلة الانتقال التي وصلت في النهاية إلى البشر.

وأشار إلى أن هذا يعزز مجموعة الأدلة التي تحدد سوق هوانان كموقع انتشار سارس-كوف-2 وبؤرة جائحة كوفيد-19".

وقال تقرير الباحثين الدوليين إنه اعتبارًا من 11 مارس لم يعد من المتاح الوصول لتلك البيانات. وقالت قاعدة جيساد في بيان إن البيانات كانت "غير مرئية مؤقتا" أثناء تحديثها قبل عملية النشر تمشيا مع إجراء معتاد.

تسريب كورونا فيروس كورونا جائحة كورونا منظمة الصحة العالمية

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