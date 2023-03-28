منتشر في 70 دولة.. متغير XBB.1.5 هل لقاحات كورونا تحمي من خطورته؟

نوع جديد من أوميكرون تسبب في ارتفاع عدد الحالات في نصف الكرة الشمالي لينتشر كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم ، لتعلن الصحة الهندية عن انتشار متغير أوميكرون XXB في البلاد

ما هو XBB.1.5؟



وفقا لموقع gavi.org يعد متغير أوميكرون XXB في البلاد بديل لمتغير Omicron لـ COVID-19 الذي سيطر في معظم أنحاء العالم منذ أن تم تحديده لأول مرة في ديسمبر 2021 ، وكان Omicron إلى حد بعيد أكثر أنواع COVID-19 عدوى حتى الآن.

حتى الآن ، أعراض XBB.1.5 تشبه البرد أكثر من أعراض الإنفلونزا ، خاصة في الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا بـ COVID-19 من قبل ، ولكن من السابق لأوانه قول ذلك بشكل قاطع.

أين ينتشر؟



وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، فإن XBB.1.5 تشكل حاليًا 40.5 ٪ من جميع حالات COVID-19 في الولايات المتحدة ، وقد انتشرت بسرعة - في أواخر سبتمبر عندما تم تحديدها لأول مرة في الولايات المتحدة ، فقد شكلت 0.1 ٪ من جميع الحالات في الدولة.

تم العثور على XBB الآن في 70 دولة ، وأثار طفرات في الهند وسنغافورة ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

هل هو أكثر عدوى أم خطورة من المتغيرات السابقة؟



وقالت كبيرة خبراء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية ، ماريا فان كيركوف ، إن XBB.1.5 هو أكثر أنواع أوميكرون الفرعية القابلة للانتقال التي تم اكتشافها حتى الآن.

وقال فان كيركوف في إفادة إعلامية لمنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء 4 يناير: "ما يقلقنا هو مدى إمكانية انتقاله" .

يحتوي هذا المتغير الفرعي الجديد على طفرة في البروتين الشائك للفيروس مما يعني أنه يمكن أن يرتبط بالخلايا بشكل أفضل ، مما يعني أنه يمكنه التكاثر بسهولة أكبر.

ومع ذلك ، فإن البديل الجديد لا ينذر بالضرورة بالموت ، كما يقول العلماء. قال فرانسوا بالو من معهد UCL الوراثي في ​​المملكة المتحدة: "لا يُتوقع أن يتسبب XBB.1.5 في حدوث مرض أكثر خطورة من سلالات SARS-CoV-2 الأخرى المتداولة" . وأضاف أندرو بولارد من معهد علوم الأوبئة بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة: "يجب أن نكون حذرين حتى لا نشعر بالخوف من أن كل متغير جديد ينذر بأزمة جديدة في الوباء.



هل اللقاحات لا تزال تحمي منه؟



على الرغم من ارتباط أوميكرون بمرض أقل خطورة وعدد أقل من الاستشفاء من المتغيرات السابقة ، إلا أنه لا يزال يمثل تهديدًا للصحة العامة والتطعيم هو إجراء حاسم للحماية منه.

على الرغم من أننا من المحتمل أن نشهد موجات أخرى من العدوى في جميع أنحاء العالم ، "لا يجب أن يترجم ذلك إلى موجات أخرى من الموت ، لأن إجراءاتنا المضادة [مثل اللقاحات] تستمر في العمل".