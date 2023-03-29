مفاجأة صادمة.. الكشف عن سبب اهتمام بايدن باستمرار حرب أوكرانيا

كشف الصحفي الأمريكي المخضرم، سيمور هيرش، سبب اهتمام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدعم أوكرانيا وتقديم المساعدة العسكرية.

وفي مقابلة مع شبكة “آر تي” قال هيرش: "هناك العديد من المشاكل في الولايات المتحدة التي لا يحلها الرئيس. ويدعم بايدن أوكرانيا لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية عام 2024".

وأضاف: "الرؤساء دائما ما يعتبرون الحرب ميزة كبيرة. تكسبهم المشاركة في الحرب الكثير من النقاط السياسية، هذا ما يحدث دائما. الرئيس الأمريكي الثاني والأربعون بيل كلينتون اكتشف ذلك في أسوأ أيام رئاسته".

وأكد الصحفي الأمريكي المخضرم، أن كلينتون كان يواجه صعوبات كبيرة قبل أن "يأمر بضرب العراق".

وأشار هيرش، إلى أنه بعد قصف يوم السبت، ذهب الرئيس إلى الكنيسة يوم الأحد وأصبح بطلا.

وقال: "الصحافة مسرورة به، وتعلق على كل كلمة له. هذه طريقة فعالة. وهذا هو سبب ارتباط بايدن بأوكرانيا. سيتعين عليه دعمها حتى النهاية".