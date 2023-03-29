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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق كبير.. أول تعليق من بايدن على نشر روسيا أسلحة نووية ببيلاروس

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالقلق من تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول نشر أسلحة نووية روسية على أراضي بيلاروس.

وقال بايدن في تصريحات صحفية، إن “إرسال روسيا أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروس أمر مقلق”.

وبالأمس، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشرات على أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يقترب من استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حربه على أوكرانيا.

جاء ذلك بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الروسي أنه كان ينقل مثل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروس.

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وقال كيربي، ردا علي بيان بوتين بشأن بيلاروس: “نحن نراقب هذا بأفضل ما نستطيع. لم نر أي تحرك من قبل السيد بوتين للعمل على ما تعهد بأنه سيفعله”.

وأضاف: “ولم نر أي مؤشرات على أن بوتين يميل أو يقترب أو يشير إلى أي استعدادات لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا"

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