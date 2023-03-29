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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغرب حادث تصادم .. كيا سول تطير في الهواء بولاية كاليفورنيا

حادث السيارة كيا
حادث السيارة كيا سول

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لحادث غريب من نوعه بسبب طيران سيارة سول على إحدى الطرق السريعة بالقرب من لوس أنجلوس ، بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

حادث السيارة كيا سول

وظهر مقطع الفيديو لحادث السير بعد تصويره من كاميرا سيارة تيسلا التى كانت تسير خلف السيارة كيا سول ، وبدأ الحادث عندما انقلبت السيارة سول بعد اصطدامها بعجلة انفصلت عن سيارة مسرعة بجانبها ، مما ترتب عليه هذا الحادث المروع .

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وكانت السيارة كيا سول تنطلق في الممر الأيسر لتجاوز سيارة شيفروليه سيلفرادو قديمة ، وعندما كانت السيارتان متجاورتين تقريبًا ، خرجت العجلة الأمامية اليسرى لشاحنة سيلفرادو، واعترضت طريق سيارة كيا.

حادث السيارة كيا سول

تحركت السيارة كيا سول فوق الإطار ، مما أدى إلى ارتفاعها بطول مترين تقريبا فى السماء ، لتنقلب السيارة قبل أن تهبط بعنف على غطاء المحرك والسقف بسبب سرعة السيارة .

حادث السيارة كيا سول

وانقلبت السيارة كيا سول عدة مرات وانتهى بها الأمر على عجلاتها مع حدوث أضرار جسيمة في جميع أنحاء هيكل السيارة ولكن مع بقاء شكل المقصورة سليمًا إلى حد كبير.

حادث السيارة كيا سول

وقال شهود العيان عن الحادث ، إن قائد السيارة كيا سول، ابتعد بأعجوبة عن الحطام، و لحسن الحظ ، لم تكن هناك سيارات أخرى متورطة في الحادث. 

حادث السيارة كيا سول

وأضاف شهود العيان أنه حتى الآن لا يعلم سبب خروج الإطار الخاص بالسيارة شيفروليه سيلفرادو القديمة عن مسارها، وأن التحقيقات مازالت مستمرة .

سيارة سول كيا سول سيارة تيسلا تيسلا لوس أنجلوس الولايات المتحدة شيفرولية سيلفرادو

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