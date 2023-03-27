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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خصم 70 % علي بيجو 3008 موديل  2023

بيجو 3008 موديل 2023
بيجو 3008 موديل 2023

أعلن مجلس النواب منذ فترة تعديلات جديدة كانت أبرزها خصم 70% على قيمة الوديعة لبعض السيارات ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

بيجو 3008 موديل 2023

وتمت التعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات ، و مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023 .

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بالإضافة إلى تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، وإعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات مدرجة الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة .

بيجو 3008 موديل 2023

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وتأتى السيارة بيجو 3008 موديل 2023 ، واحدة من اهم السيارات التى يبحث عنها المغتربين للاتيان بها الى مصر واستيرادها .

بيجو 3008 موديل 2023

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة بيجو 3008 موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر  7.001 دولار ، اما الفئة المتوسطة 6.803 دولار ، وتاتى الفئة الأساسية بسعر 6.605 دولار .

 

حصلت السيارة بيجو 3008 موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 165 حصانا، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

بيجو 3008 موديل 2023

ويقدر استهلاك السيارة بيجو 3008 موديل 2023 من الوقود نحو 5.7 لترات عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال التجهيزات الفنية الخاصة بالسيارة فيمكنها أن تستغرق مدة زمنية قدرها 8.9 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الاستعداد 0، فيما بلغت سرعتها القصوى 206 كيلومتر في الساعة.

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