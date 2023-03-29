جاء من المنوفية| رحلة سطوع النجم “الفيشاوي”.. عشق ليلى علوي وخاض معركة خاسرة مع السرطان

في ٦ شارع رفاعة بالدقي، محافظة الجيزة، عاش الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بعدما جاء من قرية سرس الليان، بمحافظة المنوفية، ليحقق ما كان يحلم به في التمثيل، والمحال الفني عموما، حيث لفت فاروق الفيشاوي، إليه الأنظار خلال مشاركته في مسلسل أبنائي الأعزاء شُكرًا مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع عادل إمام.



حزن فاروق الفيشاوي في الطفولة

عانى الفنان فاروق الفيشاوي خلال فترة طفولته وخاصة عندما فارق والده الحياة حينما كان في الـ11 من عمره، لكن وجود شقيقه الأكبر بجانبه جعله يتخطى الأزمة ثم التحق بكلية الآداب بجامعة عين شمس، ثم دفعه حب التمثيل إلى الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بعد ذلك.

بدايات فاروق الفيشاوي



وخلال فترة دراسة فاروق الفيشاوي بالمعهد لفت انتباه الفنان الكبير عبدالرحيم الزرقاني، وشعر بأنه يمتلك موهبة فنية شديدة الخصوصية، فرشحه لبطولة مسرحية بعنوان "طائر البحر"، عرضت على خشبة المسرح القومي عام 1979، وابتسم له الحظ عندما تحمس له المخرج الكبير محمد فاضل في العام نفسه ورشحه للوقوف أمام الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي في مسلسل بعنوان "أبنائي الأعزاء شكرا".



وجاءت فرصة حقيقية للفيشاوي عندما رشحه المخرج سمير سيف للوقوف أمام الزعيم عادل أمام في فيلم "المشبوه"، إنتاج عام 1981.



ومن أهم أعماله في التلفزيون: حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش.

شارك في أكثر من مائة وثلاثين عملًا دراميًا بين السينما والتلفزيون، من بينها: القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، حنفي الأبهة، الجينز، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية.

فاروق الفيشاوي وحب ليلى علوي

تزوج من الفنانة سمية الألفي وأنجبا أحمد وعمر الفيشاوي، ثم تزوج من الفنانة سهير رمزي، وكانت آخر زيجاته من خارج الوسط الفني.

وأثار فاروق الفيشاوى الجدل بإعلانه عن حبه للفنانة ليلى علوى وأنه نادم على عدم الزواج بها وهو الأمر الذى كان سببًا رئيسيًا فى طلاقه من الفنانة سمية الألفي.

فاروق الفيشاوي وصراعه مع السرطان



في 3 أكتوبر 2018 أعلن فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة، وقال الفيشاوي في كلمته: "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض.

وتابع قائلا: "سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميلًا آخر على تكريمه".