عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جاء من المنوفية| رحلة سطوع النجم “الفيشاوي”.. عشق ليلى علوي وخاض معركة خاسرة مع السرطان

فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

في ٦ شارع رفاعة بالدقي، محافظة الجيزة، عاش الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بعدما جاء من قرية سرس الليان، بمحافظة المنوفية، ليحقق ما كان يحلم به في التمثيل، والمحال الفني عموما، حيث لفت فاروق الفيشاوي،  إليه الأنظار خلال مشاركته في مسلسل أبنائي الأعزاء شُكرًا مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

 

 

في ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات فاروق الفيشاوي

بكى على الهواء.. لماذا تأثر عماد رشاد مع عمرو الليثي وما علاقة فاروق الفيشاوي “فيديوجراف”


حزن فاروق الفيشاوي في الطفولة

 

عانى الفنان فاروق الفيشاوي خلال فترة طفولته وخاصة عندما فارق والده الحياة حينما كان في الـ11 من عمره، لكن وجود شقيقه الأكبر بجانبه جعله يتخطى الأزمة ثم التحق بكلية الآداب بجامعة عين شمس، ثم دفعه حب التمثيل إلى الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بعد ذلك.

 

بدايات فاروق الفيشاوي 


وخلال فترة دراسة فاروق الفيشاوي بالمعهد لفت انتباه الفنان الكبير عبدالرحيم الزرقاني، وشعر بأنه يمتلك موهبة فنية شديدة الخصوصية، فرشحه لبطولة مسرحية بعنوان "طائر البحر"، عرضت على خشبة المسرح القومي عام 1979، وابتسم له الحظ عندما تحمس له المخرج الكبير محمد فاضل في العام نفسه ورشحه للوقوف أمام الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي في مسلسل بعنوان "أبنائي الأعزاء شكرا".


وجاءت فرصة حقيقية للفيشاوي عندما رشحه المخرج سمير سيف للوقوف أمام الزعيم عادل أمام في فيلم "المشبوه"، إنتاج عام 1981.


ومن أهم أعماله في التلفزيون: حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش.

شارك في أكثر من مائة وثلاثين عملًا دراميًا بين السينما والتلفزيون، من بينها: القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، حنفي الأبهة، الجينز، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية.

 

فاروق الفيشاوي وحب ليلى علوي

 

تزوج من الفنانة سمية الألفي وأنجبا أحمد  وعمر الفيشاوي، ثم تزوج من الفنانة سهير رمزي، وكانت آخر زيجاته من خارج الوسط الفني.

وأثار فاروق الفيشاوى الجدل بإعلانه عن حبه للفنانة ليلى علوى وأنه نادم على عدم الزواج بها وهو الأمر الذى كان سببًا رئيسيًا فى طلاقه من الفنانة سمية الألفي.

 

 

فاروق الفيشاوي وصراعه مع السرطان

في 3 أكتوبر 2018 أعلن فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية،  الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة، وقال الفيشاوي في كلمته: "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض.

وتابع قائلا: "سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميلًا آخر على تكريمه".

فاروق الفيشاوي قصص حب فاروق الفيشاوي عاش هنا سرطان فاروق الفيشاوي فاروق الفيشاوي وليلى علوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

موضوعات متعلقة

لابس حلق.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بالسبحة على سجادة الصلاة

بـ بنطلون جريء| تعليق مثير من طليقة أحمد الفيشاوي على هذه الصورة

في ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات فاروق الفيشاوي

بسبب فاروق الفيشاوي..عماد رشاد يدخل في نوبة بكاء على الهواء..فيديو

ترشيحاتنا

الوزراء يقدم تحليلا للتأثيرات الاقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي وسياسات المواجهة| تفاصيل

دعاء اليوم السابع من رمضان .. كلمات تفرج همك وينصرك الله نصرا عزيزا

العملات العربية والأجنبية تستقر في أول تعاملات اليوم بالبنوك

شاهد.. حمزة يوسف يؤم الصلاة في مقر رئاسة وزراء اسكتلندا

فى شهر الصيام.. شخص يقتل زوجته بالدقهلية أمام صغارهما

من العاصمة الإدارية.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأول في رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاولت النجاة من حريق فماتت من الدور السادس.. قصة وفاة ملكة جمال البرازيل

حلق أحمد الفيشاوي على سجادة الصلاة يثير الجدل ... شاهد

فوائد الكركديه في رمضان.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله يوميا

بعد تعرض رامز جلال للدغة الثعبان.. تعرف على العلاج والإسعافات الأولية

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ