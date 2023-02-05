في ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات فاروق الفيشاوي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي قدم عددًا من الأعمال الفنية التى ما تزال علامة في تاريخ السينما المصرية.

مشوار فاروق الفيشاوي

ولد الفنان فاروق الفيشاوى بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية فى 5 فبراير 1952 وبعد حصوله على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية حيث حصل على البكالوريوس.

وبدأ فاروق الفيشاوى حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة فى عدة مسلسلات ثم كانت انطلاقته الكبيرة عام 1980 عندما شارك فى مسلسل "أبنائى الأعزاء شكرا" من إخراج محمد فاضل.

زيجات فاروق الفيشاوى

تزوج فاروق الفيشاوى من سمية الألفى وأنجب منها أحمد وعمر، ثم انفصل عنها بعد أكثر من 15 عاما وتزوج من الفنانة سهير رمزى ولم ينجب منها وانفصل عنها بعد 5 أعوام وكانت آخر زيجاته من فتاة تدعى نوران منصور من خارج الوسط الفنى وانفصل عنها فى العام 1998.

