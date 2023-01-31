بكى على الهواء.. لماذا تأثر عماد رشاد مع عمرو الليثي وما علاقة فاروق الفيشاوي “فيديوجراف”

تصريحات مهمة أدلى بها الفنان القدير عماد رشاد خلال لقائه مع عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، كشف خلالها عن ذكريات صداقته القوية بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وكيف فقد 4 من أهم أصدقائه ولماذا بكى على الهواء خلال الحلقة.

تفاصيل حلقة عماد رشاد مع عمرو الليثي

الفنان عماد رشاد قال إن صداقته القوية بالراحل فاروق الفيشاوي استمرت نحو 50 سنة، مؤكدًا أنه تألم بشدة لرحيل صديقه فاروق الفيشاوي، ولم يتحمل فراق صديق العمر منذ تلك الفترة، حتى أصبح يغلق باب غرفته على نفسه داخل بيته بشكل شبه دائم.

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