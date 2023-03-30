رسالة عاجلة من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن أسعار الفراخ.. فيديو

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إن الدولة لديها كمية من الأعلاف تكفي لـ6 شهور، والمعروض زاد بقيمة 3.5 مليون دجاجة في اليوم بالأسواق، وهذا سبب خفض الأسعار الآن بعد الأزمة الشهر الماضي.

ولفت السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن سعر الدجاجة الآن انخفض لـ65 جنيها، والبانيه الآن بـ140 لـ150 جنيها، مما يعني أن سعر الكيلو انخفض بنحو 22 جنيها عن أسعار الأزمة الشهر الماضي.

ونوه رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية أن الحكومة تعمل، وهناك إفراجات عن دواجن برازيلي، وهذه ستكون آخر شحنة تدخل السوق المصري، بعد قيامها بعمل توازن في السوق الفترة الماضية.

وكشف أن أزمة الدواجن لن تعود، وما حدث أزمة عابرة، وهناك انخفاضات فى الأسعار.