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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

يبحث المواطن بشكل يومي عن أسعار الدواجن، لأنها تعد السلعة الاستراتيجية الأولى للمصريين، وبالأخص أننا في شهر رمضان الكريم، الذي تكثر به العزومات بين أفراد الأسرة والعائلة.

اسعار الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، تراجعًا كبيرًا وصل لأكثر من 10 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء منذ بداية الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لشعبة الدواجن، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء الآن ببداية التعاملات 63 جنيهًا، كما تراجعت الفراخ الأمهات لسعر غير مسبوق إذ سجلت اليوم 54 جنيهًا في بورصة الدواجن، بمعدل تراجع 6 جنيهات، دون احتساب تكاليف الشحن والتداول داخل السوق المحلية، وجاء ذلك الانخفاض بسبب زيادة المعروض داخل السوق المحلية، بالإضافة إلى عملية الاتزان التي أحدثتها الدواجن المجمدة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجّلت الفراخ البيضاء في المزرعة سعر 63 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 69 جنيهًا.

أسعار ر الدواجن الأمهات اليوم

استقر سعر الدواجن الأمهات عند 54 جنيهًا للكيلو، وهذا سعر لم تشهده الدواجن من قبل.

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أسعار الدواجن الساسو

استقر سعر الفراخ الساسو لتصل إلى 100 جنيه في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.
 

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 13: 14 جنيهًا.
كتكوت ساسو: 10 – 11 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

استقر سعر كيلو البط الفرنساوي ليتراوح من 69 إلى 70 جنيهًا، والبط المولار من 77 إلى 79 جنيهًا، المسكوفى 90 جنيهًا، ويصل للمستهلك من 77 إلى 83 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم

استقر سعر كيلو فراخ البانيه في المحلات التجارية ليسجل 155 جنيهًا، بينما تراجع سعر الشيش طاووق إلى 160جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البرازيلي

سعر الفرخة وزن الكيلو و100 جرام بلغ 71.5 جنيه.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام سجل 78 جنيها.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف بلغ 95 جنيها.

اسعار الفراخ اليوم 

أسعار البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض اليوم الأربعاء على أرض المزرعة بمنتصف التعاملات، التالي:

سعر البيض الأحمر عند 103 جنيهات اليوم للطبق.
سعر البيض الأبيض عند 96 جنيهًا اليوم للطبق.
سعر البيض البلدي عند 109 جنيها اليوم للطبق.

وفي ذلك الصدد، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تواصل الهبوط؛ حيث أنها سجلت ما يقرب من 10 جنيهات هبوطًا اليوم مقارنة بمستويات الثلاثة أيام الماضية.

وأكد السيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سبب تراجع أسعار الدواجن هو تراجع المواطنين في الإقبال على الشراء بعدما شهدت أسعار إرتفاع غير مبرر خلال الفترة الماضية.

واختتم سيد، أن أسعار الدواجن ستتواصل في الانخفاض خلال الفترة المقبلة؛ لأن المواطن أدرك أن عدم الإقبال على الدواجن بكثافة سيتسبب في تراجع الأسعار، لأن هذا مفهوم السوق.

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