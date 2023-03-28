رخصت 10 جنيه| انخفاض غير مسبوق لأسعار الدواجن.. ومفاجأة خلال أيام

تستمر أسعار الدواجن في التراجع بقوة خلال تلك الفترة، حيث أن أسعار الدواجن بدأت في التراجع منذ أواخر الأسبوع الماضي، ولا سيما أن أسعار الدواجن كانت تباع للمستهلك بـ 70 جنيها، وتخرج من أرض المزرعة بـ 65 جنيها فقط للتجار.

أسعار الفراخ البيضاء

ولم يشهد سوق الدواجن تلك الأسعار منذ فترة طويلة، وذلك بسبب أزمة الأعلاف التي عانى منها مربي الدواجن بسبب استيراد مستلزمات الإنتاج، وذلك منذ أن بدأت الحرب الروسية – الأوكرانية منذ ما يتجاوز العام تقريبًا.

أسعار الفراخ البيضاء

وتراجعت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء، 28 مارس 2023 بشكل كبير، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، بقيمة 10 جنيهات في سعر الكيلو للمستهلك، وكذلك في بورصة الدواجن، ويرجع هذا الهبوط أيضًا إلى سعر كيلو الفراخ البلدي والبانيه والساسو والبط، والبيض بسبب ضعف أقبال المستهلكين على شراء في اليوم السادس من شهر رمضان مع خروج دورة إنتاج جديدة من المزارع، رغم استمرار الزيادات في أسعار الذرة والصويا وغيرها من أعلاف الدواجن.

وسجلت الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك 60 جنيها فقط، ويختلف هذا السعر بفرق 3 جنيهات من مكان إلى آخر، بقيمة تزيد أو تقل بهذا الفرق، حسب كل تاجر.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

انخفض في المزارع أيضا سعر كيلو الفراخ البلدي ليصل صباح اليوم بـ 113 جنيهًا، ويباع الكيلو بـ 122 جنيهًا للمواطن المستهلك في الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم

تراجع سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع بقيمة 10 جنيهات أيضا، بالمقارنة بأسعار يوم السبت الماضي، لتباع حاليًا بـ 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

هبط صباح اليوم سعر كيلو فراخ البانيه في المحلات التجارية إلى 160 جنيهًا، والسعر قد يزيد أو يقتل من منطقة سكنية إلى أخري حسب كل تاجر، بينما تراجع سعر الشيش طاووق إلى 165 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض الأحمر اليوم

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع عن 103 جنيهات، وتباع إلى المستهلك بسعر 112 جنيهًا في المحلات التجارية.

سعر كيلو الفراخ

أسعار البيض الأبيض اليوم

استقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في المزارع عند سعر 96 جنيهًا، وتصل إلى 105 جنيهات إلى المستهلك في المحلات التجارية.

وفي ذلك الصدد، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تواصل الهبوط؛ حيث أنها سجلت ما يقرب من 10 جنيهات هبوطا اليوم مقارنة بمستويات الثلاثة أيام الماضية.

وأكد السيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سبب تراجع أسعار الدواجن هو تراجع المواطنين في الإقبال على الشراء بعدما شهدت أسعار إرتفاع غير مبرر خلال الفترة الماضية.

واختتم سيد، أن أسعار الدواجن ستتواصل في الانخفاض خلال الفترة المقبلة؛ لأن المواطن أدرك أن عدم الإقبال على الدواجن بكثافة سيتسبب في تراجع الأسعار، لأن هذا مفهوم السوق.