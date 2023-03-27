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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

61 جنيهًا.. الشعبة تعلن انخفاض أسعار الدواجن في مصر| تفاصيل

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، لافتا إلى أن الدواجن في مصر تشهد انخفاضا بشكل يومي.

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وأضاف عبدالعزيز السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الاثنين، أن سعر كيلو الدواجن بلغ 61 جنيها، وهذا  سعر كيلو الدواجن في المزرعة، بانخفاض 10 جنيهات على الأقل في الكيلو الواحد، لافتا إلى أن الانخفاض مستمر خلال الفترة الحالية.


وتابع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن هناك انخفاض أسعار بيض الدواجن بشكل كبير خلال الوقت الحالي، مستدركا أن كل هذا بسبب القوة الشرائية للمواطنين.

أسعار الدواجن

وفي السياق نفسه أشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار الدواجن في المطاعم مبالغة فيها بشكل كبير، وكل هذا بسبب الحلقات التي توصل الدواجن.

 

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